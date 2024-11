Alessandra Negrini voltou a chamar atenção nas redes sociais ao compartilhar uma série de fotos e vídeos relembrando sua temporada pelo Nordeste. Nos registros, Negrini exibiu sua boa forma ao posar de biquíni em cenários paradisíacos, o que rendeu muitos elogios de seus seguidores.





Comentários como “Gostei do biquíni azul”, “Te amo”, “Que espetáculo” e “Perfeição sem esforço nenhum” destacaram a admiração dos fãs.

Alessandra Negrini posa de biquini em Barra dos Remédios, no Ceará Reprodução/Instagram/alessandranegrini - fotos @raianelobao





Além do sucesso nas redes, Negrini recentemente viralizou com sua participação no programa Lady Night, apresentado por Tatá Werneck no Multishow. A atriz se destacou por sua espontaneidade, gerando momentos marcantes na atração.

Em um trecho que chamou a atenção, ela brincou sobre um possível envolvimento com o ator Rafa Vitti, caso ele se separasse de Werneck. “Não seria impossível… Se você deixasse. Você tem um bom marido, isso que estou falando”, disse, arrancando risos da plateia e da apresentadora.