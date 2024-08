Depois de fazer sucesso com o álbum “BRAT”, seu sexto trabalho de estúdio, a cantora Charli XCX lançou uma parceria com Billie Eilish, outro grande nome em ascensão do pop. A faixa “Guess featuring Billie Eilish” é um remix de “Guess”, que está no álbum. A canção ganhou um videoclipe dirigido por Aidan Zamiri, que também estreou na madrugada desta sexta-feira (2/8).





Até a publicação desta reportagem, o vídeo já tinha quase 2 milhões de reproduções no YouTube e ocupava a nona posição no ranking de mais vistos da plataforma. Charli e Billie aparecem em uma festa, em que todos os convidados começam a tirar suas roupas íntimas. Todas as peças usadas no clipe foram doadas para a I Support The Girls (ISTG), instituição que ampara mulheres em situação de rua e vulnerabilidade social.





“BRAT”, lançado por Charli em junho, foi um sucesso de público e crítica. Alguns dos sucessos do álbum são “360” e “Apple”.





Aos 32 anos, a britânica é considerada a rainha do hyperpop, gênero musical que mescla o pop com elementos experimentais e exagerados de outros estilos musicais, como música eletrônica e hip-hop. Charli ajudou a moldar e popularizar o hyperpop.