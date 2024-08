O ator Luigi Baricelli, de 52 anos, chamou a atenção dos seguidores nas redes sociais ao mostrar seu novo carro, um Tesla Cybertruck, avaliado em R$ 430 mil. Morando nos Estados Unidos, Luigi compartilhou um vídeo no Instagram nesta quinta-feira (1º), exibindo o veículo com design futurista. Ele ainda brincou sobre a dificuldade de cuidar da “geladeira nova”.

“Está cada vez mais difícil cuidar da minha geladeira nova! Alguém aí tem alguma sugestão?”, escreveu o ator na legenda do vídeo. Nos comentários, os fãs tiveram reações diversas sobre o carro. “Que carro feio kkkkk, desculpa aí, Lu!”, disse uma seguidora. “Irado esse carro”, falou outro. “Uma nave espacial né”, brincou um fã.

O Tesla Cybertruck, conhecido por seu design inovador e resistência, é um dos veículos elétricos mais comentados do mercado. Segundo a empresa, o vidro do automóvel é capaz de suportar o impacto de uma bola de beisebol arremessada a uma velocidade de 112 km/h.

Além de exibir seu novo carro, Luigi Baricelli também celebrou recentemente a conclusão de seu segundo triatlo, realizado no dia de seu aniversário de 53 anos. O ator compartilhou a conquista com seus seguidores, destacando a importância da conexão interpessoal e do equilíbrio entre corpo e mente.