O governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro (PL), anunciou, no início da noite desta quinta-feira (1º/8), que as escolas de samba Império Serrano e Acadêmicos de Niterói, que desfilam no grupo de acesso, não serão mais despejadas do barracão que ocupam.

Nesta quinta-feira, surgiu a informação de que o governo estadual teria determinado que as agremiações deixassem o espaço, localizado na Rua Frederico Silva, no Centro do Rio.

Em vídeo gravado pelo governador ao lado do ex-subsecretário de Ação Comunitária, Diego Faro, Castro afirmou que a ordem de despejo foi emitida por engano.

“Como vocês sabem, a gente tem lutado pela questão habitacional do nosso estado. O Estado tem vários programas e, dentre eles, essa parceria com Minha Casa, Minha Vida e nós mandamos diversos terrenos para que pudessem ter casas do Minha Casa, Minha Vida lá. Dois acabaram indo por equívoco, um lá da Acadêmicos de Niterói e o outro da nossa Império Serrano. Assim que eu soube da notícia, liguei para o secretário Bruno da Águia na mesma hora e determinei que esses dois terrenos sejam alterados. É claro que a gente não vai tirar a escola de samba nenhuma do terreno onde está”.





Castro também ressaltou a importância das escolas de samba para a cultura do estado do Rio de Janeiro. “A gente sabe a importância cultural, a importante artística. E a importância social que essas escolas têm. Então, fiquem tranquilos. Nós jamais tiraremos a escola”, concluiu o governador.

Em nota, a Liga RJ, responsável pela organização dos desfiles da Série Ouro, agradeceu ao governador Claudio Castro e afirmou que a revisão da decisão é “uma vitória do nosso samba em prol da luta pela valorização da cultura do carnaval”.

Pelas redes sociais, o Império Serrano também comemorou a decisão.