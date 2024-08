A empresária e influenciadora Virginia Fonseca divulgou o valor que sua marca de cosméticos faturou no último mês em postagem nas redes sociais. Apenas em julho, a "WePink", fundada em 2021, acumulou R$ 58 milhões.

"Muito louco parar para pensar que éramos apenas quatro pessoas com um sérum e um sonho. Sempre vindo na contramão do mercado e nos dedicando 100000% para entregar a melhor qualidade para vocês", disse Virginia em post no Instagram.

Nesta semana, a marca iniciou o plano de expansão internacional, com a inauguração de um quiosque no Yes Mega Store, em Orlando, nos Estados Unidos.





Segundo a Forbes Brasil, a companhia da influenciadora acumulou R$ 378 milhões em apenas dois anos de existência.