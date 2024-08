A influenciadora Luana Piovani ficou encantada com o novo affair da cantora Sandy. A atriz e ex-mulher do surfista Pedro Scooby chegou a fazer um questionamento inusitado, nessa quarta-feira (31/7), nas redes sociais. Luana ainda brincou com os internautas relembrando algumas declarações indecentes da cantora.

"Gente, será que esse 'boy' tem irmão?", escreveu ela. Na sequência, Luana relembrou algumas falas polêmicas da Sandy durante uma entrevista para a revista Playboy, quando ela falou sobre prazer anal. Luana bem descontraída, brincou que a artista deve estar se divertindo.

"Só consigo pensar na Sandy, lembra da única declaração polêmica dela? (sobre c*) Só eu pensei nisso?", disparou a atriz. Para quem não acompanhou, durante uma entrevista, a filha de Xororó declarou que: "É possível ter prazer anal", em julho de 2011.

Os internautas foram à loucura com a publicação da loira. "Luana falou tudinho! A Sandy deve estar regravando 'vamos pular, vamos pular'", disse um seguidor. "Nem a Sandy escapou dela", comentou outro internauta.

Vale lembrar que, o casal ainda não se pronunciou sobre o possível romance. Contudo, as especulações e algumas descobertas sobre a vida dos pombinhos estão causando na web. Recentemente, Sandy foi pega no 'pulo do gato'. Segundo o colunista Lucas Pasin, a artista teria feito até um perfil fake para se comunicar com o amado.