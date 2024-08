Em abril deste ano, Deborah Secco anunciou o término de seu casamento com Hugo Moura, de 34 anos, após nove anos de união.

Em entrevista à revista Marie Claire, Deborah revelou como a separação foi uma das experiências mais difíceis de sua vida. “Eu sou filha de pais separados e a ruptura da minha própria família ainda é dolorosa para mim. Hoje, entendo que meus pais ficaram muito mais felizes para serem mãe e pai melhores após se separarem”, desabafou a atriz.

Ela explicou que está passando por um processo de compreensão e ressignificação. “Embora não estejamos mais casados, o Hugo é uma das pessoas que mais amo na vida”, afirmou.

Após o anúncio público, Deborah e Hugo decidiram não se pronunciar mais sobre o assunto, a fim de proteger a privacidade de sua filha, Maria Flor, de 8 anos. “Sempre trago para minha filha que, independentemente do que aconteça, eu e o Hugo estaremos juntos por ela e continuaremos a nos amar”, afirmou Deborah.

“As pessoas querem uma resposta clara para o término, mas no nosso caso não tem. São respostas profundas. Precisamos cuidar do que mais nos importa, que é o bem-estar da Maria. Queremos que ela passe por isso da forma mais tranquila, amorosa e silenciosa possível”, concluiu a atriz.

Vale lembrar que Hugo Moura já está vivendo um novo romance. De acordo com o colunista Lucas Pasin, do UOL, o diretor de cinema está em um relacionamento com Maria Clara Senra, jornalista, repórter e apresentadora do Canal Brasil.