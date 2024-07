Parece que a fila andou para Sandy. A cantora, que terminou o casamento com Lucas Lima em setembro do ano passado, estaria vivendo um romance com um médico. Isso mesmo, ao que tudo indica, a cantora optou por se relacionar com um "a nônimo".

A informação foi divulgada pela jornalista Fabia Oliveira. O nome do sortudo seria Pedro Andrade. O médico é formado pela Universidade Cidade de São Paulo e faz doutorado em Genômica pela USP. No entanto, como a cantora costuma ser discreta, ela ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Contudo, apesar de não estar no meio das celebridades, o médico é conhecido na área de atuação, acumulando cerca de 200 mil seguidores nas redes sociais. Além disso, Pedro Andrade segue Sandy nas redes sociais.

Entretanto, a artista não é seguidora do suposto affair. Seria essa uma forma de despistar os curiosos?

No entanto, procurados pela jornalista para falar sobre o romance, nenhum dos dois se pronunciaram sobre o assunto.

Vale lembrar que o término do casamento da cantora com Lucas Lima foi comunicado por eles através das redes sociais, na época. “Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita”.