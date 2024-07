Nick Carter, do Backstreet Boys, protagonizou um momento especial no show em Frankfurt, na Alemanha, no último dia 21. As imagens publicadas no perfil oficial do cantor e da boyband nessa segunda-feira (29/7), mostram Nick atravessando a multidão para cantar o hit ‘I want it that way’ para uma fã em estado terminal que assistia à apresentação.





Jenni Schmidt, de 40 anos, compareceu ao show acamada. Após enfrentar a multidão, Nick abraça a fã e começa a cantar o maior sucesso da carreira. Durante a canção, Jenni segura a mão de Nick e canta junto a letra.





“Vivemos para momentos como esses”, escreveu o Backstreet Boys no perfil das redes sociais. Ao TMZ, Schmidt revelou que é fã dos Backstreet Boys desde 1995 e que já foi a outros shows e chegou até a conhecer os integrantes. No entanto, essa ocasião foi especial.





Além de ter sido acompanhada pela multidão, Jenni compareceu ao show graças à organização Der Wünschewagen, instituição que, desde 2014, atende desejos especiais de pessoas gravemente doentes na última fase de suas vidas.





"O momento em que Nick ficou ao meu lado e cantou essa música maravilhosa foi um momento tão emocionante. Nunca acreditei que esse momento chegaria”, contou Jenni ao TMZ. A apresentação faz parte da turnê mundial de Nick, chamada ‘Who I am’.