Bruno Mars se despediu da temporada no Brasil em grande estilo, como mostra um vídeo no Instagram em que aparece cantando funk em português. “Desce até o chão. Esse é o bonde do Brunão”, canta ele na letra da música.







“Obrigada por 15 shows incríveis”, escreveu o cantor na legenda da publicação. A turnê de Bruno Mars pelo Brasil passou por São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Curitiba, antes do encerramento na última terça-feira (5/11), em Belo Horizonte.





Nas novas imagens, Bruno Mars faz uma tatuagem falsa com o desenho do Cristo Redentor no peito, dança na Região da Pampulha, come pão de queijo e posa com um vira-lata caramelo.





Veja o vídeo:

Durante a estadia de mais de um mês no país, Bruno Mars se jogou na cultura brasileira. Na madrugada do último sábado, foi visto no Tizé Bar e Butequim, localizado no Bairro de Lourdes, na Região Centro-Sul. Por lá, provou torresmo e feijão tropeiro.





Na terça-feira, Bruninho, como é chamado pelos fãs, foi flagrado andando pelo Bairro Cachoeirinha, na Região Nordeste da capital, vestindo camisa e boné do Brasil, usando óculos 'juliet' e calçando chinelos. Na ocasião, o cantor chegou a atender alguns fãs que passavam pelo local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Durante a apresentação na capital mineira, ele se declarou para o país e chegou a ganhar um CPF de mentirinha. “O mundo pode ter o Bruno Mars, mas o Bruninho pertence ao Brasil”, exclamou, levando os fãs à loucura.