Botijão explode e incendeia restaurante de BH lotado na hora do almoço

Bombeiros combatem, no início da tarde desse domingo (18/5), um incêndio em um restaurante no bairro Milionários, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. O restaurante, localizado na Rua Amilcar Cabral, competiu no Comida di Buteco e registra grande volume de clientes durante os almoços de domingo.

Informações preliminares do Corpo de Bombeiros indicam que o fogo teria começado na cozinha do restaurante. Testemunhas no local relataram à reportagem que o incêndio começou depois da explosão de um botijão de gás.

Ainda conforme os bombeiros, a princípio, não houve vítimas. Porém, moradores dos arredores relataram ver os funcionários do restaurante sair tossindo do imóvel por causa da inalação de fumaça.

Moradores das redondezas reclamam da falta de agilidade dos bombeiros. Uma moradora de um imóvel vizinho, que preferiu não se identificar, contou ao Estado de Minas que o barulho do estrondo da explosão do botijão de gás causou muito susto.

Outra moradora, que também preferiu não ser identificada, contou que acionou os bombeiros cinco vezes até que eles aparecessem. “Eles falaram que estavam em Contagem e por isso não conseguiam vir rápido. Mas se o gás do botijão não tivesse acabado e o fogo parado sozinho, o prédio teria sido destruído”, contou.

“Estou tremendo até agora. O fogo começou era 12h30, 12h40, mas os bombeiros só estão aqui agora”, relatou. Uma viatura dos bombeiros chegou ao localpor volta de 13h40.

A Polícia Militar também acompanha a ocorrência.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para se posicionar sobre a denúncia de demora e a reportagem aguarda retorno.

Matéria em atualização