Depósito com 50 toneladas de material reciclável pega fogo em Minas

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Um incêndio de grandes proporções atinge, neste domingo (18/5), um depósito com 50 toneladas de material reciclável na chamada Rodovia do Calçado, em Perdigão, na Região Centro-Oeste do estado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado na madrugada deste domingo (18/5) e continua atuando no local na manhã de hoje. Ao chegarem, os militares se depararam com chamas de grandes proporções e o colapso da cobertura do imóvel.

O fogo foi controlado para que não atingisse os imóveis vizinhos. No momento, o incêndio está confinado a uma parte da edificação e não há risco de propagação.

Até o momento, mais de 35 mil litros de água foram utilizados no combate ao incêndio. De acordo com os bombeiros, o município disponibilizou um caminhão-pipa e maquinário para auxiliar na remoção do material e nas ações de rescaldo.

O depósito tem mais de 1.000 m² de área construída e 50 toneladas de material reciclável estocadas.

