Explosões causadas por botijões de gás são mais comuns do que se imagina e, em muitos casos, ocorrem por descuido ou falta de informação. Apesar de o gás GLP ser seguro quando instalado corretamente, ele se torna extremamente perigoso diante de vazamentos, má conservação da mangueira ou uso em locais inadequados. Por isso, é essencial conhecer os cuidados corretos com o botijão para evitar riscos à vida e ao imóvel.

O caso não é comum, mas acidentes envolvendo instalação e manuseio incorreto do botijão acontecem com mais frequência do que se imagina. Por isso, entender os cuidados corretos pode evitar riscos sérios, tanto em casa quanto no comércio.

Quais os cuidados básicos com o botijão de gás?

Embora pareça simples, o uso do botijão de gás exige atenção. Veja os cuidados principais:

Use sempre em ambiente ventilado

O botijão nunca deve ser instalado em locais fechados ou sem ventilação, como armários ou porões. Isso dificulta a dissipação do gás em caso de vazamento.

Verifique a validade da mangueira e do regulador

A mangueira tem prazo de validade (geralmente de 5 anos). Já o regulador de pressão deve ter selo do Inmetro. Ambos precisam estar em bom estado.

Deixe o botijão em posição vertical

Ele deve ficar em pé, em local protegido do sol e da chuva. Nada de deitá-lo ou colocá-lo próximo a fontes de calor.

Jamais faça “gambiarras” ou extensões caseiras

Utilizar peças improvisadas ou mangueiras inapropriadas é extremamente perigoso e aumenta o risco de vazamento e explosão.

O que pode causar uma explosão?

A explosão geralmente acontece em situações de vazamento de gás que entram em contato com fontes de ignição, como:

fogões acesos;



interruptores elétricos;



velas ou isqueiros;

aquecedores próximos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o gás GLP (gás de cozinha) é altamente inflamável. Em ambiente fechado, uma pequena faísca é suficiente para causar uma explosão com grande poder de destruição.

Em casa ou no comércio, o cuidado com o gás deve ser levado a sério para garantir segurança e tranquilidade no dia a dia Leila Melhado de Getty Images

Como saber se há vazamento?

O cheiro característico de gás é o principal sinal. Caso note o odor, nunca ligue ou desligue os interruptores. Faça o seguinte:

feche imediatamente o registro do botijão;



abra portas e janelas;



evite acender luzes ou usar o celular no local;

saia do ambiente e acione os bombeiros (193) se necessário.

Onde instalar o botijão de forma segura?



Em casas, o botijão deve, preferencialmente, ficar do lado de fora da cozinha, em um abrigo próprio ou varanda com ventilação. Já em apartamentos, o ideal é seguir as normas do condomínio e da NBR 13523 da ABNT, que orienta a instalação de gás liquefeito de petróleo (GLP).

Saiba mais sobre como trocar o botijão de gás em segurança!

Posso usar botijão dentro de restaurantes?

Sim, mas o uso comercial exige adequação às normas técnicas e vistorias periódicas do Corpo de Bombeiros. Restaurantes devem instalar:

abrigo externo para botijões;



mangueiras e reguladores certificados;

detector de gás com alarme sonoro.

Além disso, é obrigatório o treinamento dos funcionários sobre o que fazer em caso de vazamento.