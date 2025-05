Você limpa, limpa… e no dia seguinte a poeira está lá de novo. Quem sofre com isso sabe o quanto é frustrante manter a casa livre do acúmulo de partículas. Mas afinal, como reduzir a poeira dentro de casa de forma eficaz?

Existem técnicas simples e mudanças de hábito que ajudam a controlar a sujeira que se acumula em móveis, chão e objetos.



Por que tanta poeira aparece mesmo com a casa fechada?

A poeira doméstica é uma mistura de partículas vindas de fora (como poluição e pólen), com outras geradas dentro de casa, como restos de pele, fios de cabelo, tecido de roupas, ácaros e até fragmentos de alimentos.

Mesmo com janelas fechadas, essas partículas entram por frestas, ralos, sapatos e circulação de ar. E quanto mais objetos e tecidos houver no ambiente, maior a chance de acúmulo.

Como reduzir a poeira dentro de casa?

Se você quer diminuir a frequência das limpezas profundas, aposte nestas estratégias:

Use tapetes laváveis com moderação

Os tapetes ajudam a reter poeira, mas também acumulam muita sujeira. Se não puder lavá-los com frequência, o melhor é evitar.

Aspire em vez de varrer

O aspirador retira a poeira sem levantá-la. Já a vassoura espalha as partículas pelo ar e pelas superfícies.

Passe pano úmido, não seco!

Um dos maiores erros é passar pano seco, que só espalha o pó. O pano deve estar levemente úmido para capturar melhor as partículas.

Evite objetos que acumulam pó

Pelúcias, cortinas pesadas, estantes cheias de miudezas e almofadas com tecido grosso são verdadeiros ímãs de poeira.

Mantenha os filtros limpos

Filtros de ar-condicionado, ventiladores e exaustores devem ser limpos com frequência para não espalharem ainda mais poeira no ambiente.

Com mudanças na rotina é possível diminuir o acúmulo de poeira no dia a dia KatarzynaBialasiewicz de Getty Images

O que evitar na hora da limpeza para diminuir a poeira?

Mesmo quem se dedica à faxina pode estar cometendo erros que pioram o problema. Veja o que evitar:

Usar espanador de pena: parece eficiente, mas só levanta o pó e espalha no ar. Prefira panos de microfibra ou flanelas úmidas;



Limpar de baixo para cima: sempre limpe de cima para baixo, comece por prateleiras, depois mesas e por último o chão;

Abrir as janelas no horário errado: evite abrir janelas em horários de muito vento, trânsito intenso ou obras próximas.

E se a poeira estiver vindo do teto ou das paredes?

Se a poeira parece vir do nada, observe as condições do ambiente: infiltrações, mofo e pintura desgastada liberam partículas finas que se misturam à sujeira comum. Nesse caso, vale considerar: