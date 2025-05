Pode até não ser a tarefa mais divertida da casa, mas não tem como negar, um banheiro limpo e brilhando muda completamente a sensação de conforto no ambiente. E quando falamos em como limpar banheiro, nem sempre é preciso gastar dinheiro com produtos caros ou profissionais especializados. Misturinhas caseiras, cuidados e uma boa ordem de limpeza e o resultado pode ser surpreendente.

Quando se trata de limpeza doméstica, o segredo está na constância, banheiros bem cuidados acumulam menos sujeira e demoram mais a encardir. Veja abaixo 10 truques que realmente funcionam.

1. Comece sempre pela organização

Antes de aplicar qualquer produto, retire tapetes, lixeiras, frascos e objetos soltos. Isso facilita o acesso a todas as áreas e evita que você limpe por cima da sujeira.

2. Bicarbonato com vinagre: o clássico para o vaso sanitário

Misture meia xícara de bicarbonato com meia xícara de vinagre branco e jogue direto no vaso sanitário. Deixe agir por 10 minutos e esfregue com a escova. Além de desinfetar, elimina manchas e odores.

3. Água oxigenada no rejunte

Para clarear os rejuntes encardidos, aplique uma mistura de 1 parte de água oxigenada volume 10 com 2 partes de bicarbonato. Use uma escovinha de dentes velha para esfregar e enxágue bem.

4. Misturinha para espelho sem manchas

Combine 100 ml de vinagre branco, 100 ml de água e 1 colher de álcool. Borrife no espelho e seque com um pano de microfibra. Evite papel toalha, que pode deixar fiapos.

5. Detergente e vinagre no box

Box engordurado e com manchas de sabão? Misture partes iguais de detergente neutro e vinagre branco, aplique com esponja e enxágue com água quente. Finalize com pano seco para dar brilho.

c Freepik

6. Truque para o ralo não feder

Coloque 3 colheres de bicarbonato no ralo do banheiro, adicione 100 ml de vinagre e tampe com um pano por 10 minutos. Depois, despeje água fervente. O truque ajuda a evitar mau cheiro e entupimentos.

7. Desinfetante perfumado caseiro

Misture 1 litro de água, 200 ml de álcool, 50 ml de vinagre e algumas gotas de óleo essencial (lavanda, eucalipto ou limão). Use para passar no chão e na parte externa do vaso.

8. Limpeza rápida da pia

Use a mesma mistura do espelho (vinagre, água e álcool) para higienizar e dar brilho na cuba e na torneira. Finalize com pano seco.

9. Truque para evitar mofo no armário ou gabinetes



Coloque um potinho com bicarbonato ou saquinho de sílica gel dentro dos armários do banheiro. Isso absorve a umidade e evita mofo.

10. Finalize com ventilação e perfume

Depois de tudo limpo, deixe a porta aberta por alguns minutos para o ambiente secar bem. Você pode finalizar com um aromatizador caseiro ou vela perfumada para manter a sensação de frescor.