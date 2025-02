A air fryer conquistou seu espaço como um utensílio essencial na cozinha moderna, oferecendo praticidade e versatilidade na preparação de alimentos. No entanto, garantir que ela funcione de maneira eficiente requer atenção especial com a limpeza. Resíduos de gordura e restos de comida podem interferir no sabor dos pratos e criar um ambiente propício para bactérias.

Aprender a lavar a air fryer corretamente é indispensável para preservar a qualidade dos alimentos, evitar odores desagradáveis e prolongar a vida útil do aparelho.

Passo a passo para limpar a air fryer

Antes de começar a limpeza, sempre certifique-se de que o aparelho está desligado e completamente frio. Aqui estão os passos recomendados:

1. Retire as partes removíveis

Comece retirando o cesto e a bandeja da air fryer. Essas partes são normalmente revestidas com material antiaderente, por isso, evite o uso de esponjas abrasivas que possam danificar a superfície.

2. Lave com água morna e detergente neutro

Use uma esponja macia ou um pano para lavar o cesto e a bandeja com água morna e detergente neutro. Isso ajuda a remover gordura e restos de alimentos sem comprometer o revestimento. Caso haja resíduos mais difíceis, deixe as partes de molho em água morna por 10 a 15 minutos antes de esfregar.

3. Limpe o interior do aparelho

Para o interior da air fryer, use um pano macio levemente umedecido com água morna e detergente. Limpe com cuidado para remover respingos de gordura acumulados, mas evite o uso de água em excesso para não danificar os componentes elétricos.

4. Verifique a resistência

A resistência é uma parte crítica do aparelho. Use uma escova macia ou pincel seco para retirar qualquer resíduo de alimentos que possam estar grudados. Caso necessário, passe um pano levemente úmido, tomando cuidado para não molhar excessivamente.

5. Seque completamente antes de remontar

Depois de lavar todas as partes, enxugue bem com um pano seco e macio. Certifique-se de que não há umidade residual antes de remontar o aparelho.

O que evitar ao lavar sua air fryer

Embora seja simples limpar a air fryer, alguns erros comuns podem comprometer seu funcionamento ou danificar suas peças. Saber o que evitar é essencial para garantir que o aparelho continue eficiente e seguro por mais tempo.

Imersão do aparelho: nunca submerja a base da air fryer em água, pois isso pode danificar os componentes elétricos;



nunca submerja a base da air fryer em água, pois isso pode danificar os componentes elétricos; Esponjas abrasivas: evite o uso de materiais que possam riscar ou comprometer o revestimento antiaderente;



evite o uso de materiais que possam riscar ou comprometer o revestimento antiaderente; Produtos químicos fortes: opte por detergentes suaves para não prejudicar os materiais do aparelho.

Mantenha sua air fryer impecável

A seguir veja 3 dicas para manter seu aparelho sempre limpo: