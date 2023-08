1565

Lava-louças traz praticidade ao dia-a-dia Pixabay



O que para muitos é uma espécie de terapia, para outros é um martírio. Portanto, quando se trata de lavar louça, a tarefa doméstica divide opiniões. Mas e se, ao invés de perder tempo diante da pia, você usasse este tempo para fazer coisas mais interessantes? Além de deixar sua cozinha planejada ainda mais moderna.

Mas será que vale a pena investir nesta máquina? Quais as vantagens oferecidas? Neste artigo, vamos falar tudo sobre o lava-louças.





O que é lava-louça?





A lava-louça é uma máquina feita para lavar as louças sujas do dia a dia. Esta máquina conta com programações diferentes para cada tipo de objeto a ser lavado, panelas , copos e louças mais engorduradas.

Enfim, existem diversos modelos disponíveis no mercado. Logo, dependendo do tipo, é possível escolher lavagem com água quente, morna ou fria. Entretanto, vale lembrar que lavar louça com água quente gasta mais energia do que lavar com água fria.

Assim, para o melhor funcionamento da máquina lava-louça, alguns cuidados são necessários, como:

Remover restos de comida antes de colocar a louça na máquina;

A máquina tem compartimentos adequados para cada tipo de louça, portanto, coloque-as de acordo com as indicações;

Utilize detergentes específicos;

Somente ligue a máquina quando tiver louça o suficiente para lavar.





Vantagens e desvantagens da máquina lava-louça





Mas será que o investimento será válido? Acompanhe a seguir as vantagens e desvantagens do lava-louças.





Vantagens





Economia de tempo: enquanto a máquina trabalha, você pode ler um livro, assistir um programa de TV, curtir a família etc;

Economia de água e energia: pesquisas revelam que a lavagem manual pode gastar até 27 mil litros de água a mais anualmente se comparado com a lavagem na máquina;

A lavagem na máquina é mais eficiente porque o sabão utilizado nela é mais concentrado.





Desvantagens





O custo elevado da máquina lava-louça pode ser considerado uma grande desvantagem;

O filtro que segura a gordura e os restos de comida precisa ser trocado regularmente para que a máquina funcione perfeitamente.





Como é o consumo de água e energia com a lava-louça?





Assim como qualquer outro eletrodoméstico, a lava-louça consome energia. Mas não se preocupe, não é nada astronômico, inclusive muitos modelos têm a classificação “A” quando se refere ao consumo de energia. O que garante economia de energia elétrica.

No que se refere à economia de água, as máquinas lava-louças garantem até seis vezes mais economia durante a lavagem, se comparado ao modo tradicional de limpeza. Então, vale a pena usar um equipamento que, enquanto te garante mais tempo para fazer outras coisas, ainda economiza água e ajuda o planeta.

Quando a máquina correta é escolhida, ela pode ser muito útil Pixabay

A máquina lava-louças funciona?





Há algum tempo, diversas pessoas investiram em lava-louças, porém não gostaram da eficiência entregue por elas. Mas o que aconteceu é que essas pessoas escolheram modelos não compatíveis com suas necessidades. O que colaborou para que a má fama deste eletrodoméstico se espalhasse.

O que é injusto, porque quando a máquina correta é escolhida, ela pode ser muito útil. Finalmente, o principal ponto a ser considerado é: escolha uma máquina que atenda às necessidades da família em relação à quantidade de louça produzida diariamente.

Vale a pena investir numa máquina lava-louças?





A lava-louça tem sido o sonho de consumo de muitas pessoas, entretanto, o que muitas vezes impede essas pessoas de investir neste eletrodoméstico são alguns mitos que rodeiam a máquina.

Por isso, quando a escolha é feita corretamente, a lava-louça traz economia de água, de tempo e aumenta a higiene, pois diminui o risco de bactérias e germes, além de ser prática.

Para famílias grandes e que utilizam grandes volumes de louça, esta máquina será muito útil. Apenas lembre-se de escolher os modelos maiores, que atendam à rotina do seu lar.

Os lava-louças estão nas listas de desejos de muitos brasileiros e só não se tornaram mais populares por conta de alguns mitos que rondam este item. Mas agora que você já conhece as vantagens e utilidades deste equipamento, pode decidir se vale a pena ou não investir neste eletrodoméstico.