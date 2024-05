Hoje, 3 de maio, comemoramos o Dia do Sol, uma data de valorização da maior fonte de energia do nosso planeta. Além de suas importâncias econômicas, o Astro-Rei é uma das maiores fontes de vitamina D, que fortalece os ossos e o sistema imunológico.

Apesar de o Sol ser uma fonte de bem-estar e saúde, é preciso tomar alguns cuidados que vão além do uso de protetor solar, óculos escuros e chapéu.

Confira a seguir algumas medidas que você deve tomar para que os raios de luz solares não prejudiquem sua casa e seus móveis a longo prazo.

Qual a melhor posição do Sol para casa?

A melhor posição do Sol para a sua casa depende de vários fatores, incluindo o clima local, o design da casa e as preferências pessoais. Porém, em geral, muitas pessoas preferem uma casa com boa exposição ao Sol da manhã, especialmente na sala de estar, quartos e cozinha.

Isso acontece porque a luz da manhã é mais suave, cria uma atmosfera acolhedora, aquece naturalmente os ambientes e promove o bem-estar e a produtividade.

Afinal, o que é melhor: o Sol da manhã ou da tarde?

Para entender qual a melhor opção para você, é necessário fazer uma breve comparação.

O Sol da manhã tende a ser mais suave e menos intenso, além de ajudar a iluminar e aquecer os ambientes da casa. Por outro lado, o Sol da tarde pode ser mais intenso (especialmente em áreas onde o clima é mais quente), o que é interessante para quem gosta de aproveitar a luz natural durante a tarde.

No entanto, é importante ter atenção ao efeito do sol da tarde na temperatura interna da casa, além dos seus efeitos na saúde dos moradores e na resistência dos móveis.

5 dicas para proteger os itens domésticos

Antes de responder essa pergunta, é importante saber que os raios UV (ultravioleta) são um tipo de radiação emitida pelo Sol que pode desgastar tecidos, madeira, entre outros materiais, criando deformações em móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, paredes, pisos e diversos tipos de decoração.

Dentre os problemas, podemos considerar o superaquecimento, desgaste, desbotamento, amarelamento, rachaduras e deformações. Portanto, apesar de precisarmos da luz solar para dar vida aos ambientes, é necessário tomar bastante cuidado para não prejudicar os itens da sua casa.

A luz natural é uma grande aliada na decoração, mas é preciso que ela seja bem planejada para evitar o desgaste dos móveis e itens dos ambientes. Saiba como fazer isso de formas bastante fáceis:

1. Abuse das cortinas

Dentro de casa, cortinas são usadas para controlar a quantidade de luz solar que entra pelas janelas, contribuindo para ajustar a luminosidade do ambiente e proteger os móveis e objetos da exposição ao Sol.

Existem diferentes tipos de cortinas, como os blackouts, que bloqueiam completamente a luz, e as persianas, que podem variar em materiais. Telas solares também são uma boa escolha, permitindo ajustes nas fibras do tecido para regular a entrada de luz e a visibilidade externa.

2. Proteja eletrodomésticos e eletrônicos

Eletrodomésticos e eletrônicos devem ser mantidos longe da luz direta. Um exemplo é a TV, que, além de estar exposta a desgastes, também tem sua visibilidade afetada pelo reflexo.

3. Cuide bem dos sofás

Sofás também podem sofrer com os raios solares. Os modelos em couro, couro sintético ou courino, por exemplo, devem ficar na direção oposta à claridade para evitar manchas e rachaduras.

4. Cuidado redobrado com os móveis de madeira

Ao comprar móveis de madeira, é importante procurar opções com proteção UV embutida. Além disso, você também pode usar vernizes e esmaltes com substâncias que bloqueiam os raios UV, de forma a aumentar a resistência do material.

5. Atenção para área externa

Em áreas externas, é importante usar proteções como telhados e toldos, ou então adquirir móveis retráteis que podem ser guardados quando não estão sendo usados.

Essas 5 dicas vão ajudar a proteger os seus itens domésticos da luz solar deixando-os mais conservados. E para auxiliar nessa missão, separamos 5 modelos de persianas e cortinas que vão deixar seu ambiente elegante e protegido!

5 modelos de persianas e cortinas para proteger a sua casa dos raios solares



A seguir, separamos 5 modelos de persianas e cortinas para ajudar na proteção do seu ambiente.

1. Cortina Blackout 100% 2 peças 1,30M x 2,30M

A solução perfeita para criar um ambiente aconchegante e controlar a luminosidade você pode encontrar em um único produto: cortina blackout.Esse produto pode não apenas bloquear 100% a entrada de luz indesejada, mas também adicionar um toque de sofisticação ao espaço. Adquira a sua aqui!

2. Persiana Roll Blackout 100% 1,60M x 1,60M

Aconchego na medida certa!As persianas Root oferecem um controle mais preciso da luminosidade, garantindo assim, uma vedação de 100% e com proteção contra raios UV.Com design clean, elas são a aposta perfeita para espaços diversos com atmosfera regional e acolhedora. Compre a sua!

3. Cortina Blackout 100% 1,40M x 2, 40M

Cortinas em tecido decoram e complementam os ambientes conferindo-lhes aconchego e privacidade. Além de decorar a cortina Indals controle e bloqueia a entrada de luz e harmoniza com ambientes neutros e urbanos. Clique aqui e compre a sua!

4.Persiana Roll Blackout 100% 1,20M x 2,20M

As persianas Root oferecem um controle mais preciso da luminosidade, garantindo assim, uma vedação de 100% e com proteção contra raios UV.Com design clean, elas são a aposta perfeita para espaços diversos com atmosfera regional e acolhedora.Aqui, o linho, material nobre presente em sua composição, é unido ao poliéster de tom acolhedor para proporcionar ao ambiente leveza e sofisticação. Adquira a sua agora!

5. Cortina Blackout 100% 2 peças 2M x 2,50M

Cortinas confeccionadas em tecido desempenham um papel essencial, enriquecendo os espaços e proporcionando um toque acolhedor, além de assegurar a privacidade desejada.A Cortina Indals, não apenas agrega elementos decorativos, mas também exerce controle sobre a entrada de luz, tornando-se uma escolha prática e esteticamente harmoniosa para ambientes neutros e urbanos. Compre aqui!

Quer mais dicas relacionadas a decoração?

Então continue acompanhando os conteúdos da coluna Casa e Decoração. Aqui você encontra dicas incríveis de decoração, reformas, organização, jardinagem e muito mais!

