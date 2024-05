A diva Pop já está em solo brasileiro e hospedada em uma das suítes mais caras do Brasil

Madonna já está entre nós! Para o show de comemoração aos 40 anos de carreira agendado para o dia 4 de maio, a diva pop desembarcou no Rio de Janeiro na última segunda-feira (29) e já está hospedada no Copacabana Palace.

O show, que acontece no próximo sábado, está previsto para começar às 21h45. Antes, o público poderá se divertir ao som de DJs (às 19h) e com a apresentação de Diplo, que fará a abertura do espetáculo.

Mas antes de reunir cerca de 1 milhão de pessoas para curtir o “The Celebration Tour in Rio” na Praia de Copacabana, Madonna deve descansar e aproveitar bem todas as regalias que um dos hotéis mais luxuosos do Brasil pode proporcionar.

Conheça a suíte onde Madonna está hospedada

Madonna está hospedada na mais luxuosa suíte do Copacabana Palace. Com um espaço de 104 m², o quarto conta com uma sala ampla, cama king size, alguns móveis requintados e clássicos e quadros com paisagens da cidade.

Sala de estar ampla e decorada com móveis luxuosos Reprodução Copacabana Palace





Quarto semelhante ao que a cantora pop está hospedada Reprodução Copacabana Palace





O banheiro é totalmente revestido em mármore e, além disso, todos os cômodos possuem vista para o mar de Copacabana.

As janelas grandes do Copacabana Palace permite que o hóspede veja o mar a qualquer momento Reprodução Copacabana Palace



Regalias que Madonna está recebendo no Copacabana Palace

Todo esse luxo ainda é pouco - Madonna também conta com mordomo e algumas outras regalias, como chapéus, frutas, champanhe, brigadeiro, sandálias Havaianas, itens de beleza da grife Bulgari e toalhas e roupões com as iniciais da hóspede ilustre.

Ah, e o melhor: a diva pop ainda tem acesso à “Black Pool”, piscina exclusiva para os hóspedes do sexto andar que possui fundo preto e garante cortesias como espumante, água termal e protetor solar.

Quanto custa se hospedar na suíte que Madonna está?

Todo esse luxo tem um custo bastante alto! Caso tenha interesse em ter um dia de “rei” ou “rainha” como os da Madonna no Brasil, será preciso desembolsar o valor de R$20.450 por diária com um café da manhã completo.

Famosos que já se hospedaram no Copacabana Palace

Com 100 anos de história, o Copacabana Palace tem grande importância para o Rio de Janeiro, tanto por sua arquitetura quanto por já ter recebido tantas pessoas célebres ao longo dos anos. Ao todo, já passaram pelos salões do hotel cerca de três milhões de pessoas, dentre celebridades nacionais e internacionais, reis e chefes de estado.

Veja a lista de famosos que se hospedaram no Copacabana Palace



Pelas suítes presidenciais do Copacabana Palace já passaram diversas personalidades ilustres do entretenimento, da ciência e da política, saiba quem são:

Albert Einstein

Santos Dumont

Gene Kelly,

Fred Astaire

Rita Hayworth

Brigitte Bardot

Orson Welles

Walt Disney

Nelson Mandela

Princesa Diana

Rei Charles

Rainha Elizabeth II

Tom Cruise

a banda U2

Mick Jagger

Justin Bieber

Barack Obama

A própria Madonna já ficou hospedada com seus filhos em 2008, época em que veio ao Brasil para os shows da turnê “Sticky & Sweet” no Rio de Janeiro.

E por falar em turnê, esse será o único show da atual turnê da cantora na América do Sul, milhares de fãs estão se deslocando para o Rio de Janeiro para ver esse evento exclusivo.

Quer mais dicas relacionadas a decoração?

Então continue acompanhando os conteúdos da coluna Casa e Decoração. Aqui você encontra dicas incríveis de decoração, reformas, organização, jardinagem e muito mais!

Continue lendo nossas matérias: Conheça a mansão onde viveram Belo e Gracyanne Barbosa