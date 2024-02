Com 100 anos de vida, o Copacabana Palace, um dos maiores hotéis de luxo do país, tem muita história para contar. O local é pioneiro e muito marcante para o Rio de Janeiro, tanto por sua importância arquitetônica e urbanística quanto por receber tantas pessoas célebres ao longo dos anos. Ao todo, já passaram pelos salões do hotel cerca de três milhões de pessoas, dentre celebridades nacionais e internacionais, reis e chefes de Estado.

Você tem curiosidade de saber mais sobre o Copacabana Palace, quer saber mais sobre as suítes presidenciais e até mesmo quanto custa se hospedar? Então confira a seguir todos os detalhes que fazem dele o hotel mais famoso do Brasil!

A importância histórica e o surgimento do Copacabana Palace

Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), o Copacabana Palace Hotel nasceu de uma negociação entre o proprietário Octávio Guinle e o presidente da época, Epitácio Pessoa. O hotel de luxo foi projetado pelo arquiteto Joseph Gire, construído pela Companhia Construtora Nacional com inspiração nos hotéis Negresco e Carlton, na França, e inaugurado em 1923.

Pioneiro na hospedagem de luxo no Brasil, o Copacabana Palace foi construído com o objetivo de receber em grande estilo as celebridades internacionais, bem como de explorar da melhor forma o turismo no Rio de Janeiro, tudo isso de frente para o mar de Copacabana.

Suítes presidenciais têm a partir de 100 metros quadrados Reprodução/ Copacabana Palace

O hotel conta com uma planta totalmente simétrica. Sua fachada é branca, inspirada na arquitetura setecentista francesa, e sua estrutura em concreto armado possui oito pavimentos, todos com vista para o mar. Sua decoração interna em estilo imperial francês foi desenvolvida com tudo que há de melhor no mundo: cimento da Alemanha, mármore da Itália, vidros e os lustres da Tchecoslováquia, cristais e porcelanas da França, móveis da Suécia e tapetes da Inglaterra.

Como é a suíte presidencial do Copacabana Palace?

Famosíssima pelo alto luxo oferecido, as suítes presidenciais do Copacabana Palace já receberam, desde a inauguração, personalidades ilustres do entretenimento e da política, como Gene Kelly, Orson Welles, Nelson Mandela, Princesa Diana, Príncipe Charles, Tom Cruise, Mick Jagger, Madonna e Barack Obama.

Hóspedes da suíte presidencial têm mordomo à disposição Reprodução/ Copacabana Palace

As seis suítes ficam localizadas no sexto andar e contam com espaços a partir de 100 metros quadrados. É possível ainda conectá-las, obtendo um espaço maior, ou até mesmo fechar o andar inteiro (para o caso de hóspedes que demandam total exclusividade) - tudo isso com mordomo e regalias incluídas, como chapéus, frutas, champanhe, brigadeiro, sandálias Havaianas, itens de beleza da grife Bulgari e toalhas e roupões com as iniciais do hóspede.

Hóspedes têm vista para a Praia de Copacabana Reprodução/ Copacabana Palace

No espaço, há uma sala grande, repleta de móveis requintados e clássicos. O quarto possui pé-direito alto e é decorado com quadros com paisagens da cidade, enquanto o banheiro é totalmente revestido em mármore. Além disso, todos os cômodos possuem vista para o lindo mar de Copacabana, região do Posto 3.

Copacabana Palace fica em frente ao Posto 3 da Praia de Copacabana Reprodução/ Tripadvisor

Como é a piscina preta do Copacabana Palace?

Pouca gente sabe, mas o Copacabana Palace possui uma outra piscina exclusiva para os hóspedes do sexto andar. Nomeada de “Black Pool”, seu fundo é preto e quem dela desfruta ganha cortesias como espumante, água termal e protetor solar. Um luxo, não?

Piscina preta do Copacabana Palace é de acesso exclusivo a quem se hospeda na suíte presidencial Reprodução/ Copacabana Palace

Quanto custa se hospedar na suíte presidencial do Copacabana Palace?

Para quem pensa em fazer uma reserva na suíte presidencial, é importante ter em mente que o valor a ser desembolsado é alto. O preço das diárias no sexto andar começa em R$ 6400 (sem contar as taxas) e pode variar de acordo com a temporada. Além disso, é possível alugar o andar inteiro por pelo menos três dias no pacote “Exclusive Places”, com valores a partir de R$ 84 mil.

Deseja decorar seu quarto no mesmo estilo das suítes presidenciais do Copacabana Palace? Então, separamos 5 itens para sua casa. Confira!

5 itens para deixar seu quarto igual às suítes do Copacabana Palace

As suítes presidenciais do Copacabana Palace são decoradas com tons pastéis e uma mistura do estilo clássico com o moderno. Por isso, fizemos uma lista com 5 itens clássicos e modernos para você ter um quarto parecido. Veja:

1. Cama King de 1,93 m com Cabeceira Sox

Cama king bege traz elegância para o quarto Reprodução/ Tok &Stok

A cama é assinada pela equipe T S Design e traz conforto com seus 1,93 m de largura. Sua estrutura é de eucalipto reflorestado e MDF. O estofado bege traz elegância e sobriedade ao cômodo. Saiba mais aqui.

2. Poltrona Louis

Poltrona tem modelo clássico Reprodução/ Tok &Stok

Poltrona Louis tem desenho inspirado no mobiliário do século passado, com assento e encosto estofados que dão conforto a quem senta. Compre na Tok & Stok.

3. Almofada Baume 45 cm x 45 cm

Almofada Balme dá um toque de elegância no quarto Reprodução/ Tok &Stok

A almofada Balme traz elegância e personalidade para o quarto, combinando com poltronas e sofás em tons sóbrios ou coloridos. Compre aqui.

4. Luminária de Chão com Cúpula Q Gávea

Luminária segue estilo modernista Reprodução/ Tok &Stok

A luminária Gávea é inspirada no movimento modernista da década de 1950. Ela combina tanto com decorações mais minimalistas quanto mais maximalistas. Compre na Tok & Stok.

5. Quadro Ao Mar I 80 cm x 1,20 m

Fotografia de praia traz leveza para o cômodo Reprodução/ Tok &Stok

A fotografia de praia leva o mar para dentro da sua casa assim como acontece com as suítes do Copacabana Palace. Confira mais detalhes aqui.

Gostou das indicações para decorar seu quarto? O Copacabana Palace é um símbolo de luxo e tradicionalidade na hotelaria brasileira, mas você não precisa ir até lá para desfrutar de uma suíte confortável e bonita.

