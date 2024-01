Cristiano Ronaldo não é só um craque nos campos de futebol. Fora deles, ele também é um empreendedor nato, que tem se aventurado em diversos projetos empresariais. E dentre eles, seu hotel em Madrid acaba de ser eleito o melhor da Espanha. Um reconhecimento merecido para o Pestana CR7 Gran Vía Madrid.

Vamos mergulhar em detalhes sobre essa luxuosa estadia, e, é claro, saber um pouco mais sobre o astro por trás dessa empreitada.

Onde fica o Pestana CR7 Gran Vía Madrid?

Localizado no coração de Madrid, na Gran Vía, o Pestana CR7 é uma estadia de destaque no vibrante centro da cidade. Madrid, conhecida por sua arquitetura impressionante, vida noturna borbulhante e cultura rica, tem neste hotel um novo marco. Estar na Gran Vía é estar no epicentro de tudo, rodeado pelas melhores lojas, teatros e atrações turísticas.

Hotel tem piscina e vista panorâmica da cidade Divulgação/ Pestana CR7 Gran Vía Madrid

Como é o Pestana CR7 Gran Vía Madrid?

Com uma atmosfera que combina luxo com um toque esportivo, este hotel tem a marca indelével de Cristiano Ronaldo em cada detalhe. O design é moderno, com decoração sofisticada, contendo 168 quartos, todos equipados com as mais recentes comodidades e conforto para os hóspedes.

Pestana tem decoração sofisticada Divulgação/ Pestana CR7 Gran Vía Madrid

E não se trata apenas de acomodação. O hotel tem um rooftop com uma das melhores vistas da cidade, perfeito para apreciar um belo pôr do sol madrileno. Lá em cima, você encontra também um bar e uma piscina, ideais para relaxar após um dia agitado. Além disso, os hóspedes podem se deliciar no restaurante do hotel, que tem recebido muitos elogios e até um reconhecimento pelo famoso Guia Michelin.

O Pestana CR7 também oferece uma experiência exclusiva, o "CR7 Selfie", onde os hóspedes podem tirar fotos com uma figura de cera do próprio Cristiano Ronaldo. Uma forma divertida de imortalizar a estadia.

Restaurante do hotel é premiado pelo Guia Michelin Divulgação/ Pestana CR7 Gran Vía Madrid

Quem é Cristiano Ronaldo?

Provavelmente, você conhece Cristiano Ronaldo. O astro português é considerado um dos maiores futebolistas de todos os tempos. Começando sua carreira em clubes como Sporting Lisboa, ele passou por grandes times, como Manchester United, Real Madrid, Juventus e agora Manchester City.

Cristiano Ronaldo é considerado um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos Divulgação / Al-Nassr

Mas além do futebol, Cristiano Ronaldo é uma verdadeira marca. Seu nome é associado a diversos empreendimentos, desde marcas de roupa, perfumes e, como vimos, até hotéis. A sua trajetória é de dedicação, esforço e, claro, muito talento.

Ele tem milhões de seguidores nas redes sociais, e tudo que faz vira notícia. O jogador tem um carisma natural, sendo adorado tanto por fãs de futebol quanto por aqueles que apenas o conhecem pelo seu lado empresarial ou suas ações filantrópicas.

O sucesso do Pestana CR7 Gran Vía Madrid é um testemunho da visão e dedicação de Cristiano Ronaldo não apenas no mundo do futebol, mas também no mundo dos negócios. Este hotel, que combina elegância, conforto e um toque especial do astro, merecidamente recebeu o título de melhor da Espanha.

Seja para uma estadia romântica, uma viagem de negócios ou simplesmente para viver a experiência CR7, este hotel em Madrid é, sem dúvida, um destino a ser considerado. E, quem sabe, você não dá de cara com o próprio Cristiano por lá? Afinal, ele adora surpreender seus hóspedes!