A agitação tomou conta do Rio de Janeiro com a chegada da renomada cantora Taylor Swift, que está de passagem pelo Brasil como parte da sua aguardada The Eras Tour.

Os fãs estão em êxtase, ansiosos para acompanhar seus shows e, é claro, tentar uma espiadinha na diva pop. Por isso, outra coisa que chamou a atenção foi o hotel escolhido por Taylor para sua estadia no Rio: o icônico Fasano Rio de Janeiro. Apesar dos boatos de que ela pode ter ficado em um iate, centenas de fãs se reuniram na porta do hotel esperando um “oi” da loira.

Neste artigo, vamos mergulhar nessa escolha de hospedagem de Taylor Swift, conhecer os detalhes do Fasano e descobrir quais outras celebridades já tiveram o prazer de se hospedar nesse estabelecimento de luxo.

The Eras Tour no Brasil

Antes de explorarmos o encantador Fasano Rio de Janeiro, é importante destacar a importância da The Eras Tour no Brasil. Taylor Swift, uma das artistas mais aclamadas e influentes do mundo, está fazendo uma turnê memorável pelo país, levando multidões de fãs ao delírio.

Artista fará 6 shows no Brasil Reprodução/ Instagram

Com a tour, Taylor está proporcionando momentos inesquecíveis aos seus admiradores brasileiros. Não apenas pela música envolvente, mas também pela escolha de uma acomodação de alto padrão, como o Fasano.

Onde Taylor ficou hospedada no Rio

A escolha de Taylor Swift pelo Fasano no Rio de Janeiro não é por acaso. O hotel é uma verdadeira joia da hospitalidade de luxo no coração de Ipanema, um dos bairros mais famosos e glamourosos da cidade maravilhosa. Com uma localização privilegiada à beira da praia, o Fasano oferece uma vista deslumbrante do mar, que pode ser apreciada a partir dos quartos elegantemente decorados.

Hotel tem spa de alto nível Reprodução/ Booking.com

A segurança tem sido uma preocupação durante a estadia de Taylor no Fasano, já que os fãs estão ansiosos por qualquer vislumbre da artista. A Polícia Militar reforçou a segurança no entorno do hotel, garantindo que a cantora e sua equipe desfrutem de uma estadia tranquila e segura.

Como é o hotel onde Taylor Swift está hospedada

O Fasano Rio de Janeiro é conhecido por sua sofisticação e elegância. O hotel é um verdadeiro oásis de conforto e requinte em meio à agitação da cidade. Seus quartos são espaçosos e decorados com um toque moderno e minimalista, proporcionando um ambiente relaxante para os hóspedes. A decoração é inspirada na década de 1950, com móveis de design e obras de arte que criam uma atmosfera acolhedora e luxuosa.

Decoração é inspirada na década de 1950 Reprodução/ Booking.com

Uma das atrações mais notáveis do Fasano é o seu restaurante, que oferece uma culinária italiana de classe mundial. Os hóspedes podem desfrutar de pratos sofisticados e saborosos enquanto apreciam a vista panorâmica do oceano. Além disso, o hotel possui uma piscina de borda infinita e um spa de alto nível, onde os hóspedes podem relaxar e se mimar com tratamentos exclusivos.

Fasano tem piscina de borda infinita Reprodução/ Booking.com

Quais celebridades já ficaram no Fasano Rio

O Fasano do Rio de Janeiro tem uma longa história de hospedagem de celebridades de renome internacional. A lista de nomes ilustres que já escolheram este hotel como seu refúgio carioca inclui personalidades como Madonna, Beyoncé, Leonardo DiCaprio e Justin Bieber. Essas estrelas reconhecem a excelência do serviço e a atmosfera exclusiva que o Fasano oferece aos seus hóspedes.

Não é à toa que o Fasano Rio de Janeiro foi reconhecido como o único hotel brasileiro a figurar na lista dos cem melhores hotéis do mundo em 2023 pela CNN Brasil. Essa honra é um testemunho da qualidade e do prestígio desse estabelecimento de luxo, que continua a atrair tanto celebridades quanto viajantes exigentes em busca de uma experiência inigualável.

A escolha de Taylor Swift pelo Fasano Rio de Janeiro como seu refúgio durante a The Eras Tour no Brasil não é apenas uma escolha de hospedagem, mas também um reflexo do renome internacional do hotel.

Esse é um lugar onde o conforto e a sofisticação se encontram, proporcionando uma estadia memorável para uma das maiores estrelas do mundo da música e para qualquer pessoa que busque uma experiência luxuosa no Rio de Janeiro.

E, quem sabe, você pode até ter a sorte de encontrar uma celebridade no saguão ou desfrutar de um jantar estrelado no restaurante do Fasano enquanto estiver na cidade maravilhosa. Afinal, o Fasano é um destino de prestígio para aqueles que apreciam o melhor da vida.