Na última semana, a cantora mais falada no Brasil tem sido Taylor Swift. Seus shows da “The Eras Tour” no Brasil começaram e seus fãs estão ansiosos para ver a loira no palco. Entretanto, as altas temperaturas do Rio de Janeiro levaram ao adiamento de um de seus shows, à morte de uma fã e ao desmaio de milhares de espectadores.

Se você quer conhecer mais sobre a Taylor Swift, de onde veio toda a sua fortuna e mais detalhes sobre as 9 casas dela, continue lendo este artigo.

Quem é Taylor Swift?

Taylor Alison Swift é uma jovem de 33 anos que divide o seu tempo entre ser cantora, compositora, atriz e roteirista de seus videoclipes. Ela iniciou a sua carreira aos 16 anos e, ao longo dos anos, adquiriu uma fortuna estimada em US$740 milhões, equivalente a R$ 3,7 bilhões.

A principal fonte de renda da Taylor é a música, onde ela vende as suas canções para plataformas de streaming e de contrato de gravadoras. Além disso, também realiza turnês quase anualmente.

Portanto, isso fez com que a cantora enriquecesse e adquirisse diversas propriedades. Veja a seguir cada uma das casas da Taylor Swift.

1- Music Row Penthouse, Nashville

Aos 20 anos, essa foi a primeira mansão comprada por Taylor. O prédio possui um estilo industrial, localizado no famoso edifício Adelicia. Existem boatos de que ela mesma projetou cada detalhe do apartamento com piso maciço e janelas até o teto.

Apartamento no edifício Adelicia foi o primeiro da cantora Reprodução/ Trulia

2- Greek Revival Estate, Nashville

Esse foi o segundo imóvel comprado por Taylor Swift em Nashville, em 2011. Seu estilo remete ao renascimento grego, por possuir detalhes típicos da época no teto, além de lareiras de mármore.

Segundo imóvel comprado por Taylor Swift em Nashville segue estilo do renascimento grego Reprodução/ GTCRFOTO / Alamy Stock Photo

3- Beverly Hills Estate, Los Angeles

Essa foi a terceira mansão comprada pela cantora e é localizada em Los Angeles. A casa foi construída em 1934, tem 1.020 metros quadrados, 7 quartos, 10 banheiros e está sendo transformada em marco histórico desde 2017.

Terceira mansão comprada pela cantora é marco histórico Reprodução/ Zillow

4- Beverly Hills Mid Century Modern Home, Los Angeles

A antiga casa de Beverly Hills da cantora possui um estilo mais rancho, embora também tenha traços de modernidade. Apesar da fachada simples, a casa conta com 4 quartos e banheiros. A artista a vendeu em setembro de 2018, por US$ 2,65 milhões (R$ 12,7 milhões).

Artista vendeu uma de suas casas em Beverly Hills por US$ 2,65 milhões (R$ 12,7 milhões) Reprodução/ Apartment Therapy

5- West Village Apartment, Nova York

Embora o imóvel não pertença à cantora, ele ficou muito popular, por ela ter morado nele por um ano, durante a reforma do seu loft. Ele está disponível para locação por U$ 45.000 por mês (R$ 218,8 mil), conta com quatro quartos, sete banheiros e piscina.

O apartamento em West Village, Nova York, está disponível para locação por U$ 45.000 por mês (R$ 218,8 mil) Reprodução/ 6sqft

6- Tribeca Penthouse, Nova York

Em 2014, Taylor comprou duas coberturas de um prédio, reformou e criou um grande duplex que conta com 10 quartos e 10 banheiros. Você sabia que as coberturas já pertenceram ao diretor do Senhor dos Anéis, Peter Jackson?

Coberturas da cantora já pertenceram ao diretor do Senhor dos Anéis Reprodução/ Evan Joseph

7- Neighboring Tribeca Townhouse, Nova York

Três anos após reformar as duas coberturas, a musicista resolveu comprar mais uma casa em Nova York, vizinha ao prédio do duplex. O imóvel é luxuoso e possui academia, suíte para hóspedes e está avaliada em US$ 18 milhões, cerca de R$ 86,3 milhões.

Este imóvel luxuoso é avaliado em US$ 18 milhões, cerca de R$ 86,3 milhões Reprodução/ Riyad Hasan

8- Tribeca New York Condo Expansion, Nova York

Já em 2018, Taylor Swift adquiriu um loft na mesma rua de um dos seus imóveis, por US$ 9,75 milhões, cerca de R$ 46,7 milhões. A residência tem 3 quartos e 325 m².

Quarteirão em que Taylor Swift tem dois imóveis, em Nova York Reprodução/ Money

9- Watch Hill Seaside State, Rhode Island

A famosa casa de praia da cantora, localizada no estado de Rhode Island, possui aproximadamente 3600 metros quadrados. Anualmente, acontece na residência a famosa festa do Dia da Independência de Taylor Swift, que reúne diversas celebridades. A residência possui 7 quartos, 8 lareiras e grande piscina para receber todos os convidados.