Café é inspirado na estética do diretor Attilio Maranzano/ Fondazione Prada/ Reprodução



O Bar Luce, localizado em Milão, na Itália, não é apenas um lugar para apreciar um café; é um espaço que transporta os visitantes diretamente para um cenário de filme.





Assinado pelo renomado diretor de cinema Wes Anderson, o bar se destaca pela sua arquitetura peculiar e decoração detalhada. Neste artigo, mergulharemos no universo deste bar e conheceremos mais sobre Anderson, o gênio por trás de sua concepção.





Arquitetura e decoração do Bar Luce





O Bar Luce, situado na Fondazione Prada, em Milão, apresenta uma decoração que remete às tradicionais cafeterias e bares milaneses dos anos 1950 e 1960. Wes Anderson, conhecido por seu olhar detalhista e cenários pitorescos em seus filmes, não poupou esforços ao criar um ambiente com uma atmosfera retrô e única.

Decoração do café é vintage com tons pastéis Attilio Maranzano/ Fondazione Prada/ Reprodução

Uma das características marcantes do espaço são os tons pastel, que cobrem as paredes , o teto e o mobiliário . Estas cores dão ao local uma sensação de calma e nostalgia.





O chão é revestido por um padrão de mosaicos que lembra as antigas gelaterias de Milão. A iluminação, composta por luminárias vintage, contribui para a atmosfera aconchegante do espaço.

Café tem mesa de pinball para os cliente brincarem Attilio Maranzano/ Fondazione Prada/ Reprodução

Além disso, há elementos curiosos, como uma mesa de pinball e uma jukebox – ambos funcionais. Este toque lúdico é um convite para os visitantes relaxarem e se divertirem enquanto apreciam suas bebidas e petiscos.





Quanto custa visitar o Bar Luce?





Estamos falando de Milão, uma das cidades mais sofisticadas e caras do mundo. Contudo, o Bar Luce consegue equilibrar qualidade e preço. Segundo relatos de visitantes, uma visita ao Bar Luce, incluindo uma bebida e algo para comer, pode variar de € 10 a € 20, cerca de R$ 53 a R$ 106 . Claro que tudo depende do que você escolher no menu. A boa notícia é que a entrada no bar é gratuita, e você paga apenas pelo que consumir.





Quem é Wes Anderson?





Para os não familiarizados, Wes Anderson é um cineasta americano conhecido por seu estilo inconfundível. Seus filmes, como "O Grande Hotel Budapeste", "Moonrise Kingdom" e "A Vida Marinha com Steve Zissou", são repletos de simetria, cores vivas e personagens profundos.





Anderson possui uma maneira única de contar histórias, fazendo com que os espectadores se sintam parte de um mundo mágico e peculiar.





Ele se tornou uma referência não só no mundo do cinema, mas também na cultura pop. Anderson tem sido citado como tendência em diversas plataformas de mídia social, como TikTok e Instagram, onde fãs replicam seus estilos visuais e narrativos.





Ao criar o Bar Luce, Anderson mostrou que sua capacidade criativa não se restringe apenas às telas de cinema. O espaço é uma extensão de sua arte, e ele o projetou como se fosse um cenário de um de seus filmes.





O Bar Luce é uma experiência única, especialmente para os amantes de cinema e fãs de Wes Anderson. Seja pela arquitetura meticulosamente planejada, pelas cores que envolvem os visitantes ou pela sensação de estar em um set de filmagem, o café oferece uma imersão completa no universo do diretor.





E, mesmo que você não esteja familiarizado com o trabalho de Anderson, é impossível não se encantar pela atmosfera do lugar. Se estiver em Milão, não deixe de visitar e ser transportado para essa obra-prima arquitetônica e cinematográfica.