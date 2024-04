O amor acabou! Os fãs de Gracyanne Barbosa e Belo foram surpreendidos com a notícia bombástica do fim de um casamento de 16 anos. De acordo com informações, o cantor e a musa fitness já estariam há oito meses separados.



Vale lembrar que o ex-casal viveu boa parte desses anos em uma luxuosa mansão localizada na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Conheça detalhes do imóvel e saiba com quem ele ficará de acordo com a divisão de bens.

Como era a mansão de Belo e Gracyanne?



Com uma área de 498,45 m², a mansão em que o ex-casal morava era repleta de conforto e muito luxo, e isso era possível ver em registros de Belo e Gracyanne nas redes sociais e nos programas de TV.

Toda em tons pastéis, a sala contava com objetos clássicos e modernos, criando uma decoração harmoniosa. No espaço, havia sofás espaçosos, uma mesa de jantar para dez pessoas e um piano de cauda que Belo costumava tocar em ocasiões especiais.

A sala da mansão era composta por muitos móveis caracterizados pelas cores pasteis e marrom Reprodução

No corredor, uma porta espelhada levava ao escritório onde o casal trabalhava. No banheiro, além de um ofurô para os momentos de descanso do casal, cada um tinha seu próprio chuveiro, privada e bancada.

No quarto principal, era possível encontrar diversos acessórios tecnológicos, um sofá e muitos itens de decoração. Além disso, Gracyanne mantia um closet repleto de roupas, bolsas e acessórios de grife.

Área externa da mansão do ex casal continha um espaço gourmet Reprodução

Já a área externa contava com um grande jardim decorado com paisagismo e uma piscina bastante frequentada pela Gracyanne.

A piscina costumava ser frequentada pela influencer Gracyanne Reprodução

Quanto custa a mansão do ex-casal?



De acordo com informações divulgadas, a mansão, habitada pelo casal desde 2010, está avaliada pela Justiça em R$15 milhões.

E agora, com quem ficará o imóvel?

A mansão do casal deve ficar com Gracyanne, de acordo com o regime de comunhão de bens. Porém, a casa não está no nome dela ou dele, e esse detalhe está relacionado a uma grande disputa judicial envolvendo o imóvel.

Questão judicial

Em 2023, foram veiculadas notícias sobre dívidas em cerca de R$773 mil acumuladas pelo casal desde 2014, quando despesas obrigatórias não foram quitadas.

Mas tudo começou em 2017, quando o casal alugou o imóvel por R$14.300 (além das despesas usuais e de R$1.700 de IPTU). Os três primeiros meses foram quitados, mas logo após começou o atraso.

Em 2022, a Justiça condenou a empresa JR Empreendimentos e Produções (que tem entre os sócios José Ronaldo Cardoso Sousa, ex-empresário do cantor falecido em 2018), titular do imóvel, a pagar R$483 mil, mas até hoje não foi realizado nenhum pagamento.

O casal chegou a ser despejado, mas a casa já estava inabitada (e repleta de utensílios e móveis avariados). Se não houvesse um acordo entre as partes, o imóvel poderia ir a leilão.

Conheça a nova mansão de Belo no Rio



Mas nem tudo está perdido - ou melhor, dividido: Belo acaba de assinar o contrato de compra da sua nova mansão avaliada em R$10 milhões. O imóvel fica localizado no bairro Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

A nova mansão do cantor promete ser um ambiente elegante e decorado assim como a última.

E Para ter um ambiente bem decorado é necessário ter itens básicos e sofisticados.

