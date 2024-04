Tem novo vencedor do “Big Brother Brasil” na área! Davi Brito, soteropolitano de apenas 21 anos de idade, conquistou o grande prêmio de R$2,9 milhões, o maior valor pago em toda a história do reality show.

Após cumprir uma agenda abarrotada de compromissos, o campeão do BBB 24 retornou a Salvador e agora mora em uma mansão repleta de detalhes de luxo, onde até mesmo já recebeu a equipe do “Fantástico” para uma entrevista, matéria que foi exibida dia (21/04).

O aluguel do imóvel em que Davi está morando com a mãe e as irmãs custa R mil Reprodução Jadson Reis/ Instagram

Nas redes sociais, Davi e sua mãe, Elisângela Brito, chegaram a mostrar algumas partes da casa para os seus seguidores.

Eita! Mas Davi já comprou uma mansão?



Na verdade, a mansão não é de Davi, mas sim foi alugada há menos de 15 dias pela equipe contratada pelo ex-BBB. A mãe e as duas irmãs, Raquel e Duda, que antes viviam em uma casa simples e dormiam no chão, agora desfrutam de um lar espaçoso e confortável.

Portanto, a casa faz parte de um breve momento da vida de Davi, que está vivendo, em contraste com as comemorações da vitória.

A mansão conta com uma cozinha espaçosa e equipada Reprodução Jadson Reis/ Instagram

Saiba onde fica a nova mansão do ex-BBB



Agora que estão de volta à Bahia, Davi e sua família já estão hospedados em um imóvel em Barra do Jacuípe, na costa do município de Camaçari, litoral norte do estado.

Vale mencionar que, antes de se mudarem para a nova mansão, Elizângela e suas filhas moraram em um imóvel disponibilizado pela TV Aratu, emissora local que se solidarizou com a situação em que a família vivia na comunidade de Cajazeiras, bairro de Salvador considerado o maior da América Latina.

Afinal, quanto custa o aluguel do imóvel?



De acordo com informações disponibilizadas, o aluguel do imóvel em que Davi está morando com a mãe e as irmãs custa R$35 mil, ou seja, o brother precisa desembolsar cerca de R$1.170 por dia. Um luxo ao acesso de poucos, não?

A casa é repleta de detalhes luxuosos



Uma casa cujo aluguel tem o valor de R$35 mil precisa ser tudo isso e mais um pouco, certo? Pois bem!

Pelos vídeos feitos por Elisângela para as redes sociais, foi possível conferir alguns detalhes da nova mansão hospedada pela família, como a piscina, o pula-pula para as crianças localizado em um quintal bastante amplo e o espaço para churrasco.

O espaço gourmet da mansão contém churrasqueira além de um espaço de confraternização Reprodução Jadson Reis/ Instagram



Além dos detalhes da parte externa, a casa ainda conta com dois quartos, sendo uma suíte, e possui toda a mobília, como cama, Smart TV, ar-condicionado, máquina de lavar e de secar roupa, geladeira e armários repletos de alimentos.

