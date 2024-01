Com a crescente busca por ambientes multifuncionais e aconchegantes nos lares modernos, a varanda gourmet surge como um espaço versátil e charmoso. Não se trata apenas de uma área externa comum, mas de um local onde a funcionalidade encontra o lazer, permitindo que cozinhar e socializar aconteçam em conjunto.

Se você está considerando transformar sua varanda em um cantinho gourmet ou quer dar um up no que já tem, acompanhe as dicas e vantagens que separamos neste artigo.

O que é uma varanda gourmet

Uma varanda gourmet é basicamente uma extensão da cozinha ou da sala de estar, equipada com itens para cozinhar e receber pessoas. Pode incluir desde uma churrasqueira até uma bancada de apoio, pia, e até mesmo um forno de pizza. O conceito é inspirado na ideia de que preparar a comida pode ser tão divertido quanto saboreá-la, proporcionando uma experiência completa para quem está pilotando o fogão e para os convidados.

Vantagens de ter uma varanda gourmet

Ter uma varanda gourmet em casa é sinônimo de praticidade e lazer. Ela oferece um espaço adicional para receber amigos e família, incrementa o imóvel, valorizando-o, e ainda possibilita a preparação de refeições de forma descontraída e integrada com os espaços sociais da casa.

Em tempos de maior permanência no lar, ter um local assim pode ser um diferencial para a saúde mental, oferecendo uma espécie de refúgio dentro de casa.

Como decorar uma varanda gourmet

Decorar uma varanda gourmet pode ser uma aventura deliciosa! Veja algumas dicas para deixar esse espaço com a sua cara:

1. Defina o estilo

Antes de mais nada, defina o estilo que mais combina com você e sua família. Seja ele moderno, rústico, tropical ou minimalista, é importante que a varanda gourmet reflita seus gostos pessoais e se integre ao restante da decoração da casa.

2. Escolha móveis adequados

Opte por móveis que resistam às variações climáticas e sejam confortáveis. Mobiliário de madeira tratada, alumínio ou fibras sintéticas são ótimas escolhas. A mesa deve ser espaçosa o suficiente para acomodar seus convidados, e as cadeiras confortáveis para longas conversas após o jantar.

Móveis da varanda gourmet devem resistir a variações climáticas MCA Estudio/ Divulgação

3. Aposte em uma boa iluminação

A iluminação é crucial para criar uma atmosfera aconchegante. Luzes indiretas e pendentes sobre a bancada podem garantir não só funcionalidade, mas também um charme extra ao ambiente.

4. Integre eletrodomésticos e equipamentos

Se o espaço permitir, invista em uma boa churrasqueira, forno de pizza ou mesmo uma adega climatizada. Estes equipamentos não só são práticos como também dão um upgrade na experiência gourmet.

5. Atenção aos detalhes

Os detalhes fazem toda a diferença. Incluir plantas pode trazer vida e frescor ao ambiente. Almofadas, objetos decorativos e até um tapete outdoor podem adicionar cor e textura, tornando o espaço mais acolhedor.

6. Não esqueça a funcionalidade

Por último, mas não menos importante, a funcionalidade deve ser uma prioridade. A varanda gourmet deve ser fácil de limpar e manter, com superfícies resistentes e acessórios práticos, como ganchos para utensílios e espaço de armazenamento adequado.

Decorar a varanda gourmet é mais do que apenas escolher móveis e acessórios; é criar um cenário onde memórias serão feitas e compartilhadas. Portanto, não tenha pressa. Planeje, pesquise e escolha cada elemento com carinho. Para te ajudar, separamos uma lista de 5 itens que não podem faltar na sua varanda gourmet. Confira.

5 itens que não podem faltar na sua varanda gourmet

A decoração para varanda gourmet varia de acordo com a utilização do ambiente. Separamos 5 itens que não podem faltar para receber amigos e família. Veja:

1. Cooktop Brastemp 4 Bocas

Cooktop tem acendimento automático Fastshop/ Reprodução

Cooktop da Brastemp é feito de vidro temperado, e tem acendimento automático e Touch.Timer, que sinaliza quando o tempo programado para o preparo de uma receita. Saiba mais aqui.

2. Máquina de Gelo Philco

Máquina de gelo produz até 12kg de gelo em 24h Fastshop/ Reprodução

A máquina de gelo da Philco prepara 2 tamanhos de gelo com tempo de produção de 7 min a 15 min por ciclo. Compre na Fastshop.

3. Churrasqueira Elétrica Philco

Churrasqueira elétrica da Philco chega a mais de 400°C Fastshop/ Reprodução

Churrasqueira elétrica da Philco tem controle de temperatura e chega a mais de 400°C. Ela tem reservatório de água e coletor de gordura, o que traz praticidade no preparo de carnes. Confira detalhes aqui.

4. Sofá 2 lugares Camp

Sofá pode ser utilizado em áreas internas e externas Tok &Stok/ Reprodução

O sofá de 2 lugares da linha Camp foi criado pela equipe T S Design e é confeccionado em madeira maciça Cajueiro Japonês, o que garante resistência. Ele pode ser usado em áreas internas e externas. Saiba mais na Tok & Stok.

5. Jogo de Taça de Vinho com 6 unidades

Taças podem ir na lava-louças Tok &Stok/ Reprodução

O conjunto é composto por 6 taças, de 450 ml cada, confeccionadas em cristal de titânio. As taças recebem tratamento especial para suportar mais de 3.000 ciclos na lava-louças. Compre na Tok & Stok.

Gostou dos itens? Lembre-se de que o objetivo é que esse espaço seja um reflexo de suas paixões e um convite ao bem-estar. Com essas dicas em mente, você está no caminho certo para transformar sua varanda num verdadeiro oásis gourmet.

Este conteúdo foi produzido com total independência editorial da redação do Estado de Minas. Caso o leitor adquira algum produto através dos links disponibilizados, o Estado de Minas poderá auferir receita por meio de parcerias comerciais. Esclarecemos que o Estado de Minas não tem responsabilidade sobre a experiência de compra e questionamentos ou reclamações em relação ao produto devem ser direcionados ao lojista responsável.