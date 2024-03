Confira o que são as Smart Homes, quais as vantagens e desvantagens e como aplicá-la na sua casa

O futuro chegou: como era de se esperar, o interesse pelas casas inteligentes tem se ampliado bastante, já que a tecnologia, quando utilizada em uma residência, traz aos moradores ainda mais praticidade, segurança e conforto.

Com a crescente demanda por aparelhos inteligentes, o mercado oferece uma ampla gama de opções para automação. Confira, a seguir, o que são as Smart Homes, quais as vantagens e desvantagens e como aplicá-la na sua casa.

O que são as Smart Homes?

A Smart Home é caracterizada por ter um ou mais dispositivos conectados à internet, permitindo um controle à distância por meio de um smartphone ou comandos de voz. A ativação desses dispositivos pode ser programada ou realizada remotamente por meio de aplicativos e assistentes virtuais, que transmitem os comandos necessários aos aparelhos.

Isso significa que dá para ligar o ar-condicionado, as luzes de casa, a televisão ou o som de uma forma automática, pois os sistemas podem ser configurados conforme as preferências do usuário.

Vantagens e desvantagens das Smart Homes

Existem diversas vantagens em ter uma casa inteligente, mas também há algumas desvantagens que devem ser levadas em consideração na hora de automatizar a sua casa. Confira:

Vantagens

Segurança

A automatização pode ajudar bastante a reforçar a segurança de uma casa. É possível usar sensores de presença, câmeras de monitoramento, controle de portas e janelas, alarmes e fechaduras inteligentes, tudo programado para funcionar quando quiser. Assim, você garante a tranquilidade de viajar sem precisar se preocupar, por exemplo.

Comodidade

É possível configurar sua casa para que funcione quando e como quiser apenas ajustando a configuração dos aparelhos - assim, você promove o conforto de todos os moradores.

Economia de energia

Por meio da configuração do horário de funcionamento de um aparelho (podendo ser ajustada de forma remota), é possível economizar muita energia, já que ele será ligado apenas quando for utilizado.

Integração

Os dispositivos inteligentes promovem a integração dos ambientes, pois fazem com que tudo trabalhe de forma conjunta dentro de uma casa.

Valorização imobiliária

Uma casa que segue as últimas novidades tecnológicas é mais valorizada. Isso significa que ter um sistema de automação residencial completo faz toda a diferença se você quiser vender sua casa mais tarde.

Desvantagens

Custo inicial elevado

O dinheiro que você precisa investir na automação pode ser alto, especialmente dependendo do tipo de projeto e dos aparelhos que você escolher.

Necessidade de manutenção constante

Como toda tecnologia, os sistemas de automação em casa podem ter defeitos e problemas técnicos com o tempo, ou seja, precisam de manutenção e consertos regulares.

Dependência excessiva

A automação pode causar dependência da tecnologia. Se algo der errado com o sistema ou faltar energia, pode ser difícil controlar e usar os aparelhos da casa.

Como automatizar sua casa em 5 passos

Uma casa inteligente possui aparelhos controlados por voz ou dispositivos remotos. Para que isso seja possível, é necessário, em primeiro lugar, garantir uma conexão Wi-Fi estável em sua residência. Além disso, é importante assegurar a compatibilidade entre os aparelhos, integrando tudo em um único sistema.

Confira o passo a passo de como automatizar a sua casa:

1) Revise a instalação elétrica

Antes de usar tecnologias de automatização, confira como está a fiação elétrica da casa. Como os aparelhos inteligentes precisam de energia, certifique-se de que está tudo em boas condições para evitar problemas.

2) Escolha um ecossistema

Com vários assistentes virtuais por aí, como Alexa, Google Assistente e Siri, é importante garantir que todos os seus dispositivos de automação consigam se entender. Por isso, escolha um assistente de voz que seja compatível com os aparelhos da sua casa.

3) Defina as categorias

No mercado existem muitos aparelhos interessantes que podem deixar sua casa mais prática. Então, caso não consiga comprar tudo de uma vez, escolha os que são realmente necessários para o que você quer fazer em casa.

4) Pense na economia de energia

É mais fácil controlar o consumo de energia dos aparelhos automatizados. Por isso, escolha instalar na sua casa itens como tomadas e lâmpadas inteligentes.

5) Invista em segurança

Fechaduras inteligentes e câmeras sem fio ajudam a melhorar a segurança da casa e podem ser conectadas a aparelhos remotos. Não se esqueça de incluir esses aparelhos na sua lista de compras.

5 itens que não podem faltar na sua casa inteligente

