Com a chegada do verão, a busca por conforto térmico se torna uma prioridade para muitas pessoas. E uma das soluções mais eficazes para enfrentar o calor é o ar-condicionado. No entanto, escolher o aparelho certo pode ser uma tarefa desafiadora, dada a variedade de opções disponíveis no mercado.

Neste guia, vamos dar dicas preciosas sobre como escolher o melhor ar-condicionado para o verão, discutir algumas das melhores marcas do mercado e também comparar os sistemas de ar-condicionado central e split, para que você possa tomar uma decisão informada e manter sua casa fresca e agradável durante os meses mais quentes do ano.

Como escolher um ar-condicionado

Antes de mergulharmos nas especificidades das marcas e tipos de ar-condicionado, é importante entender alguns fatores-chave a serem considerados ao escolher o aparelho ideal para sua casa.

6 fatores que devem ser observados antes de comprar um ar-condicionado

Capacidade de refrigeração

A capacidade do ar-condicionado é medida em BTUs (Unidades Térmicas Britânicas). Para determinar a capacidade necessária, considere o tamanho do ambiente. Quanto maior o espaço, maior a capacidade necessária. Um aparelho com capacidade insuficiente não conseguirá resfriar de forma eficaz o ambiente, enquanto um aparelho superdimensionado pode resultar em gastos excessivos de energia.

Eficiência energética

Verifique a classificação energética do aparelho. Aparelhos mais eficientes consomem menos energia, o que pode resultar em economia a longo prazo. As classificações vão de A (mais eficiente) a E (menos eficiente).

Tipo de ar-condicionado

Existem diferentes tipos de ar-condicionado, sendo os mais comuns os modelos split e janela. Os modelos split são mais eficientes e esteticamente agradáveis, enquanto os modelos de janela são mais compactos e fáceis de instalar.

Filtros de ar

A qualidade do ar é importante para a saúde. Escolha um aparelho com bons filtros de ar, que ajudem a remover poeira, alérgenos e poluentes do ambiente.

Nível de ruído

Considere o nível de ruído do aparelho, especialmente se for instalado em um quarto. Modelos mais silenciosos proporcionam um ambiente mais tranquilo.

Facilidade de manutenção

Verifique a facilidade de limpeza e manutenção do aparelho. Filtros laváveis e acessíveis facilitam a vida do usuário.

Ar-condicionado central é ideal para casas maiores Freepik

Melhores marcas de ar-condicionado

Quando se trata de marcas de ar-condicionado, a escolha pode influenciar significativamente a qualidade e a durabilidade do seu aparelho. Separamos produtos em promoção de algumas das melhores marcas recomendadas por especialistas:

1. Daikin

A marca é conhecida por sua tecnologia inovadora e eficiência energética, a Daikin é uma escolha popular entre aqueles que buscam qualidade e durabilidade.

Modelo da Daikin climatiza o ambiente uniformemente Reprodução/ Fastshop

O Ar-Condicionado Split Cassete Inverter Daikin Sky Air tem capacidade de 36000 BTU/h, design moderno e instalação embutida no forro. A distribuição de ar é 360º, por isso, climatiza todo o ambiente uniformemente. Compre no site da Fastshop.

2. LG

A LG oferece uma ampla gama de modelos, desde os mais básicos até os mais avançados, atendendo a diversas necessidades e orçamentos.

Modelo tem 30.000 BTU/h Reprodução/ Fastshop

O Ar-Condicionado Split LG tem compressor LG Dual Inverter e balanceamento de rotor duplo, o que, apesar dos 30.000 BTU/h, garante 70% de economia de energia. O controle de velocidade do Split LG Voice auxilia a atingir a temperatura desejada mais rápido do que modelos convencionais. Saiba mais aqui.

3. Samsung

A Samsung é conhecida por seus aparelhos com design elegante e recursos inteligentes, como controle por aplicativo.

Ar-condicionado foge do padrão e é preto Reprodução/ Fastshop

O Ar Condicionado Split Inverter Samsung WindFree Black Edition é um modelo com design elegante e cor preta, combinado com interiores modernos, tons escuros e madeira. Com capacidade de 12.000 BTU/h, pode ser usado para aquecer ou refrigerar a partir de comandos de voz. Compre no site da Fastshop.

4. Midea

A Midea oferece opções acessíveis e confiáveis, sendo uma ótima escolha para quem procura um bom custo-benefício.

Modelo tem tripla filtragem, que elimina vírus e bactérias Reprodução/ Fastshop

O Ar-Condicionado Split Inverter Springer Midea Xtreme Save Connect tem 9.000 BTU/h, função de refrigerar, ventilar e desumidificar, e tecnologia Air Guardian, que consiste em tripla filtragem e ionizador, eliminando bactérias e vírus. Confira aqui.

5. Philco

A Philco também é uma marca bem estabelecida no mercado de ar-condicionado, conhecida por sua qualidade e inovação.

Modelo tem função para aquecer e para esfriar Reprodução/ Fastshop

O Ar-Condicionado Split Hi Wall Philco tem capacidade de 9000 BTU/h, design compacto e pode ser usado para aquecer, refrigerar ou somente ventilar o ambiente. Compre aqui!

Ar-condicionado central vs. split

Agora, vamos comparar dois tipos populares de sistemas de ar-condicionado: o central e o split.

Central

Saiba as característica do ar-condicionado central:

- ideal para casas maiores e edifícios comerciais;

- distribui o ar resfriado por toda a casa por meio de dutos;

- requer uma instalação mais complexa e custosa;

- permite o controle de temperatura individual em diferentes áreas;

- geralmente, é mais eficiente em termos energéticos quando dimensionado corretamente.

Split

Confira se o ar-condicionado split é para sua casa:

- ideal para espaços menores e residências;

- consiste em uma unidade interna (evaporadora) e uma externa (condensadora);

- mais fácil de instalar e não requer dutos;

- oferece a capacidade de resfriar apenas as áreas desejadas;

- pode ser mais econômico para instalações menores.

A escolha entre um sistema central e um split depende das necessidades específicas da sua casa ou estabelecimento. Casas maiores, com muitos cômodos, podem se beneficiar de um sistema central, enquanto residências menores muitas vezes preferem a simplicidade e a economia de um split.

Escolher o melhor ar-condicionado para o verão envolve considerar a capacidade, eficiência energética, tipo de aparelho, qualidade do ar, nível de ruído e facilidade de manutenção. Além disso, é importante escolher uma marca confiável que atenda às suas necessidades.

E, por fim, decidir entre um sistema central e um split dependerá do tamanho e das preferências da sua casa. Com estas informações em mente, você estará muito bem-preparado para enfrentar o calor do verão com conforto e eficiência.



