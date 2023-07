SIGA NO

1565

Tinta refletiva consegue refletir a maioria dos raios solares Freepik



Tardes quentes de verão são bem-vindas quando se está passeando. Mas a sensação de estar numa verdadeira estufa dentro de casa não é nada legal. Porém, é possível amenizar esse incômodo. Saiba 5 dicas de como bloquear o sol da tarde.





Quando compramos ou alugamos, é bom verificar se o imóvel está na face norte. Assim, ele pega sol pela manhã. Portanto, para se certificar, visite o imóvel em diferentes horários. Além disso, há bússolas e aplicativos de smartphone que ajudam a identificar as coordenadas.





De qualquer forma, algumas medidas podem ser tomadas na área externa e interna do imóvel para garantir a sensação de frescor. Saiba mais a seguir.

Como bloquear o sol da tarde na reforma ou construção





Se você está construindo ou reformando, é mais fácil controlar a incidência dos raios solares no imóvel. Enfim, confira agora 3 dicas de como bloquear o sol da tarde, caso ele não fique na face norte.





1. Aposte na tinta refletiva





A tinta refletiva contém bolinhas de ar muito pequenas que conseguem refletir a maioria dos raios solares. Por consequência, ela é ideal para ser usada em telhados. Enfim, a tinta refletiva evita o aquecimento interno. Paralelamente, isso reduz gastos com ar-condicionado e ventiladores.





2. Use pisos frios





Regiões serranas e frias ainda utilizam carpetes de nylon. Mas em lugares quentes, o ideal é o piso frio, com revestimento cerâmico ou porcelanato. Afinal, eles são fáceis de limpar e transmitem aquela sensação de frescor nas tardes de verão.





3. Instale revestimentos e cortinas





A terceira dica na fase de construção ou reforma é instalar revestimentos nas fachadas para isolar os ambientes das altas temperaturas. Além disso, outra boa opção é erguer paredes mais grossas nas laterais mais expostas ao sol. Já na fase de acabamento, instale cortinas de persianas ou blackout nas janelas. Você também pode investir na instalação de lâmpadas de LED que liberam menos calor aos cômodos.





Ideias para diminuir o calor com praticidade





Mas se você não pretende reformar o imóvel tão cedo, opte por medidas que possam amenizar o calor e bloquear o sol da tarde a fim de ter noites tranquilas de sono. Veja algumas ideias:





Ventilação cruzada





Por onde o vento entra na sua casa? Observe este detalhe e promova a ventilação cruzada, ou seja, abra portas e janelas para deixar o ar circular livremente pelo imóvel.

Não adianta, por exemplo, deixar as janelas dos quartos abertas enquanto você mantém as portas fechadas. Portanto, basta colocar um aparador para as portas não baterem e sentir o ar se renovando.





Espalhe plantas pelos ambientes

Além de enfeitar a casa, as plantas transpiram o excesso de água que colocamos nelas e, assim, umidificam o ambiente. Portanto, elas amenizam o calor. Mas você também pode investir em umidificadores e até mesmo em bacias com água espalhadas pela casa, tomando os devidos cuidados com crianças e animais de estimação.





Concluindo, você viu aqui como bloquear o sol da tarde e evitar o incômodo da sensação de abafamento no imóvel. No entanto, lembre-se sempre, inclusive no inverno, de deixar o ar fresco circular pela casa para evitar doenças.