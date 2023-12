As cortinas e persianas são elementos-chave no décor de qualquer ambiente. Além de controlarem a entrada de luz e protegerem a privacidade, elas adicionam estilo e personalidade ao espaço.

No entanto, assim como qualquer outro item da casa, precisam de cuidados e limpeza regular. E, cá entre nós, nem sempre sabemos o jeito certo de fazer isso.

Se você se identificou, pega o balde, as luvas e o aspirador e confira nossas dicas valiosas para deixar suas cortinas e persianas tinindo!

Dicas para limpar cortinas

Aspirador é o seu melhor amigo

Antes de pensar em lavá-las, aspire suas cortinas regularmente. Use o bocal de escova para evitar danificar o tecido. Esta dica vale especialmente para cortinas de tecidos mais delicados, que não podem ser lavados frequentemente.

Mão leve no detergente

Quando chegar a hora de uma limpeza mais profunda, utilize um detergente de preferência neutro. Produtos agressivos ou com pH muito alto podem danificar o tecido. E, ao enxaguar, certifique-se de remover todo o resíduo de sabão.

Cuidado com a exposição ao sol

Depois de lavar, não cometa o erro de secá-las sob sol intenso. A exposição direta pode desbotar o tecido. O ideal é deixá-las secar à sombra e em local bem ventilado.

Cuidados com os diferentes materiais

Conheça o seu tecido

Nem todas as cortinas são iguais. Algumas são de algodão, outras de seda, linho ou poliéster. A dica é sempre verificar a etiqueta do fabricante para conhecer as recomendações específicas de limpeza. Tecidos mais delicados, como a seda, por exemplo, exigem cuidados especiais e podem até precisar de lavagem a seco.

Atenção ao trilho e aos acessórios

Ao lavar cortinas com trilhos ou argolas, não se esqueça de removê-los. Eles podem enferrujar e manchar o tecido. Também vale a pena dar uma limpada nos trilhos de tempos em tempos, para garantir o deslize suave da cortina.

Dicas para limpar persianas

Limpeza regular evita acúmulo

Aspire suas persianas pelo menos uma vez por semana. Isso evita o acúmulo de poeira e facilita limpezas mais profundas no futuro.

Produtos abrasivos podem danificar persiana Freepik

Pano úmido é solução rápida

Para uma limpeza rápida, um pano levemente umedecido em água e detergente neutro é ideal. Passe delicadamente em cada lâmina da persiana, sempre no sentido horizontal.

Evite produtos abrasivos

Assim como nas cortinas, é essencial não utilizar produtos muito agressivos. Se as persianas forem de madeira, evite o excesso de água, que pode deformar e manchar o material.

Revisão anual

Pelo menos uma vez ao ano, é recomendável uma limpeza mais aprofundada. Dependendo do material da sua persiana, considere desmontá-la e mergulhá-la em uma solução de água e detergente neutro. Mas atenção: essa dica não vale para persianas de madeira!

Não esqueça dos cordões

Os cordões das persianas também acumulam poeira e sujeira. Ao limpar a persiana, aproveite para dar uma atenção especial a eles. Uma esponja umedecida em água e detergente neutro devem resolver o problema.

E aí, preparado para dar aquela renovada no visual das suas janelas? Com essas dicas, suas cortinas e persianas vão ficar sempre bonitas e, o melhor de tudo, limpinhas! A casa agradece e você também.