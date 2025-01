Bactérias: veja o que acontece ao dar descarga com a tampa aberta

O banheiro é um dos ambientes mais suscetíveis à proliferação de bactérias, especialmente no vaso sanitário. Por exemplo, quando acionamos a descarga com a tampa aberta, microgotículas contendo germes .

Além disso, a umidade constante do ambiente favorece a multiplicação de microorganismos. Com medidas certas, como fechar a tampa antes da descarga e adotar rotinas de limpeza eficientes, é possível evitar que esse problema afete a higiene do banheiro e a saúde da sua família.

Leia também:

Comece pelo vaso sanitário

A limpeza e o cuidado com o vaso sanitário são cruciais para evitar a contaminação do restante do banheiro.

Feche a tampa antes de dar descarga

Ao acionar a descarga, micro gotículas contendo bactérias se espalham pelo ar, contaminando objetos como escovas de dente e toalhas. Sempre feche a tampa do vaso antes de dar descarga para minimizar esse risco.

Limpe regularmente com desinfetantes

Utilize desinfetantes para sanitários ao menos duas vezes por semana. Certifique-se de limpar a parte interna e também a externa do vaso, incluindo o assento e o botão de descarga.

Proteja os objetos do banheiro

Muitos itens no banheiro podem ser facilmente contaminados se não forem armazenados corretamente.

Guarde escovas de dente em locais fechados

Não deixe escovas de dente expostas na pia ou próximas ao vaso sanitário. Use capas protetoras ou guarde-as em armários fechados para evitar a contaminação por partículas no ar.

Substitua toalhas de tecido por papel toalha

Toalhas de tecido podem acumular bactérias rapidamente em ambientes úmidos. Sempre que possível, opte por papel toalha descartável para secar as mãos.

Evite armazenar itens pessoais no banheiro

Produtos como maquiagens, cremes e outros itens pessoais devem ser armazenados fora do banheiro, especialmente se o espaço não for bem ventilado.

Comece hoje mesmo a aplicar essas medidas e sinta a diferença no cuidado com a sua casa e saúde Max Vakhtbovycn de Pexels

Limpeza e organização do ambiente

Uma rotina de limpeza adequada é essencial para prevenir a proliferação de bactérias.

Desinfete superfícies regularmente

Limpe pias, bancadas e o chão com produtos desinfetantes ao menos uma vez por semana. Atenção especial deve ser dada às áreas próximas ao vaso sanitário.

Ventile o ambiente

Banheiros abafados favorecem a proliferação de germes e mofo. Mantenha janelas abertas ou utilize exaustores para garantir uma boa circulação de ar.

Lave tapetes e cortinas de banho frequentemente

Tapetes e cortinas de banho podem acumular umidade e bactérias. Lave-os semanalmente com água quente e detergente para garantir a higiene.