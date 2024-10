Desentupir o ralo do banheiro pode ser um processo simples se o problema for superficial

O entupimento do ralo do banheiro é um problema comum causado por acúmulo de cabelo, sabão e outros resíduos. Quando o ralo começa a escoar lentamente, a água se acumula, tornando o banho desconfortável.



No entanto, há maneiras simples de resolver o problema sem recorrer a profissionais imediatamente. Vamos explorar algumas técnicas que você pode aplicar em casa para desentupir o ralo de maneira eficaz.



Métodos caseiros para desentupir o ralo

Há 3 métodos caseiros e práticos para ajudar a desentupir o ralo do banheiro, veja quais são:



1. Água fervente



Uma das soluções mais simples é despejar água fervente diretamente no ralo. O calor ajuda a dissolver resíduos de sabão, gordura e outros materiais que podem estar obstruindo o encanamento. Para melhores resultados, ferva cerca de 1 litro de água e despeje aos poucos, dando intervalos para que a água atue no entupimento.



2. Bicarbonato de sódio e vinagre



Essa mistura clássica é eficiente para desobstruir o ralo de forma natural. Primeiro, despeje meia xícara de bicarbonato de sódio no ralo. Em seguida, adicione meia xícara de vinagre branco. A reação entre os dois ingredientes cria uma espuma, que ajuda a soltar os detritos acumulados. Deixe agir por cerca de 30 minutos e depois despeje água quente para enxaguar.



3. Desentupidor de borracha



O tradicional desentupidor de borracha também é uma ferramenta útil. Coloque-o sobre o ralo e faça movimentos de sucção repetidos para ajudar a deslocar a obstrução. Esse método é eficiente para entupimentos mais leves.



Quando usar produtos químicos desentupidores?



No mercado, há produtos específicos para desentupir encanamentos. Eles são compostos por substâncias que dissolvem resíduos orgânicos e gorduras. Entretanto é importante usar com cautela, pois esses produtos podem danificar certos tipos de tubulações ou afetar a saúde, caso sejam manuseados de forma incorreta. Além disso, evite o uso frequente, pois pode corroer os canos a longo prazo.



Prevenção: como evitar futuros entupimentos



Para que o entupimento do seu ralo não volte a ser um problema frequente, siga as 2 dicas principais:

Use telinha protetora



Uma das formas mais eficazes de evitar que o ralo entupa é usar uma telinha protetora. Ela impede que cabelos e outros resíduos maiores entrem no encanamento. Limpe-a regularmente para garantir que ela continue funcionando.



Faça uma limpeza periódica do ralo



Manter uma rotina de limpeza do ralo também ajuda a evitar o acúmulo de sujeira. Você pode remover a tampa do ralo e limpar a parte visível com uma escova pequena ou até usar um gancho de arame para retirar cabelos e outros resíduos presos.



Quando chamar um profissional?



Se os métodos caseiros não resolverem o problema e o ralo continuar entupido, é hora de chamar um encanador profissional. Isso pode indicar um entupimento mais profundo no sistema de esgoto, que exige equipamentos especializados, como sondas ou câmeras, para identificar e remover o bloqueio.



