Eletrodomésticos de inox são populares por seu visual moderno e elegante, mas mantê-los brilhantes e livres de manchas pode ser um problema. De marcas de dedos a riscos indesejáveis, a limpeza incorreta pode comprometer a aparência desses aparelhos.

Com dicas e cuidados específicos, você garante um inox impecável. Descubra as técnicas para limpar e preservar a beleza dos seus eletrodomésticos.

Como limpar o inox sem danificá-lo

Manter o inox brilhante requer produtos e métodos adequados para evitar danos, veja a seguir algumas dicas!

Escolha os produtos certos

O uso de produtos adequados é essencial. Opte por detergente neutro, vinagre branco diluído ou produtos específicos para inox. Evite alvejantes, cloro e produtos abrasivos que podem causar riscos ou manchas permanentes.

Aplique com cuidado

Utilize panos macios, como microfibra, para aplicar o produto de limpeza, em vez de esponjas, que podem causar riscos. Aplique o detergente neutro ou vinagre diluído diretamente no pano e passe suavemente sobre o inox.

Finalize com brilho

Após a limpeza, use um pano seco e limpo para polir o inox. Isso ajuda a remover resíduos de produtos e dá um acabamento brilhante ao material.

Como remover manchas e marcas do inox

Manchas de gordura, água ou dedos são comuns em eletrodomésticos de inox, mas podem ser eliminadas com técnicas, saiba como:

Para marcas de dedos

Misture água morna com algumas gotas de detergente neutro. Umedeça um pano macio nessa solução e limpe as marcas. Enxugue com um pano seco para evitar manchas de água.

Manchas de gordura

Vinagre branco diluído é um excelente aliado contra manchas de gordura. Aplique o vinagre com um pano macio, deixe agir por alguns minutos e limpe suavemente.

Marcas de água

Use uma solução de água destilada e algumas gotas de limão. Passe com um pano e enxugue imediatamente para evitar manchas adicionais.

Aposte nessas dicas e veja como é fácil manter o inox brilhante e sem riscos, elevando o visual da sua cozinha

Cuidados diários para manter o brilho

A limpeza diária ajuda a prevenir o acúmulo de sujeira e facilita a manutenção do inox.

Evite o uso excessivo de água

Não deixe o inox molhado por muito tempo. Seque imediatamente após a limpeza para evitar manchas e marcas.

Manchas resistentes

Misture bicarbonato com água para criar uma pasta. Use para remover manchas mais resistentes.

Mais brilho

Dê um polimento final com papel toalha limpo para um acabamento ainda mais brilhante.