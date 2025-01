Clique nos links e veja o passo a passo para cada tipo de limpeza, garantindo um ambiente mais higiênico e acolhedor no seu dia a dia

A cozinha é o coração da casa, mas manter esse espaço livre de sujeira e bagunça exige mais do que uma simples faxina. Com as estratégias certas, é possível transformar a limpeza da cozinha em uma tarefa eficaz, deixando tudo sempre pronto para o preparo das suas refeições.

Pensando nisso, reunimos 7 dicas para facilitar a limpeza de diferentes áreas e utensílios da sua cozinha. Desde a remoção de manchas de panos de prato até a manutenção da caixa de gordura, você vai descobrir soluções para deixar seu espaço impecável.

7 segredos para deixar sua cozinha limpa

Um ambiente limpo evita a proliferação de bactérias, elimina odores desagradáveis e torna o preparo das refeições muito mais agradável. Veja a seguir as 7 dicas de limpeza:

1. Desengordurar a cozinha

Saber como desengordurar sua cozinha deve ser o primeiro passo para realizar uma faxina eficiente. Áreas de uso constante como fogão, bancada e exaustor são as que mais acumulam gordura.

Para iniciar a limpeza é necessário ter alguns ingredientes como vinagre branco, bicarbonato de sódio, álcool, detergente neutro e farinha de trigo. Criar seu próprio desengordurante caseiro também é uma ótima opção. Para aprender o passo a passo de como criá-lo e conhecer as diversas formas de desengordurar sua cozinha clique aqui!

Além dessas dicas é importante saber também como retirar o cheiro de gordura da sua cozinha, que pode se tornar um grande problema. Deixá-la limpa e totalmente cheirosa deve ser um ponto importante. Saiba como eliminar esse cheiro desgrdável clicando aqui.

2. Limpar limpar azulejos encardidos

Saber truques de como limpar azulejos facilita muito a faxina, afinal esse tipo de revestimento pode estar em vários ambientes da casa como cozinha, banheiro, varanda…

Além disso, quando os azulejos estão encardidos, ficamos com a impressão de que todo o ambiente também está sujo. Utilizar vinagre, detergente e outros ingredientes ajudam a remover a sujeira e facilita o processo. Clique aqui para saber como limpar azulejos com facilidade.

3. Desencardir pano de prato

Um dos itens mais comuns utilizados na cozinha também precisa de atenção especial, estamos falando dos panos de prato. Usar um pano manchado, encardido ou mofado aumenta a proliferação de bactérias podendo ser prejudicial para os moradores da casa.

Utilizar limão, leite fervido e sabão de coco são algumas das formas de limpar totalmente seu pano de prato. Para saber mais maneiras de como higienizá-lo clique neste link!

4. Remover manchas de queimado de panela inox

As panelas inox além de serem lindas também decoram a cozinha. Entretanto, com o tempo, elas tendem a perder o brilho e podem até manchar devido ao calor excessivo.

Essas manchas escuras, se formam na base da panela quando são deixadas por muito tempo sobre o fogo, principalmente se estiverem vazias. Além de feias, são difíceis de retirar. Confira aqui dicas de como removê-las da sua panela inox utilizando produtos que você tem em casa.

As panelas inox além de serem lindas também decoram a cozinha Freepik

5. Limpar forno elétrico ou a gás

Quando se trata de fornos a limpeza fica mais complicada. Os dois tipos, tanto elétrico como a gás, necessitam de algumas dicas para deixar a faxina completa.

Para evitar o acúmulo de gorduras e sujeiras é indicado limpá-los sempre que usá-los ou pelo menos a cada 15 dias. Confira aqui um passo a passo de como higienizar o seu forno da maneira correta.

6. Desentupir a pia da cozinha

Se deparar com a pia da cozinha entupida é bastante desagradável, visto que além de causar incômodo, inviabiliza o uso do espaço e pode atrair insetos. Aprender técnicas caseiras ajuda a resolver o problema de uma forma muito mais fácil, rápida e barata.

Listamos 4 métodos que vão auxiliar você a desentupir a pia da cozinha. Para saber quais são eles acesse este link!

7. Limpar a caixa de gordura

Muitas vezes, os entupimentos que ocorrem nas tubulações de casa têm uma única culpada: a caixa de gordura. E para evitar uma dor de cabeça como essa no dia a dia, a caixa, que tem o objetivo de filtrar os óleos despejados na pia, precisa ser limpa regularmente, garantindo o funcionamento correto do sistema hidráulico.

Se você tem dúvidas sobre como fazer a limpeza da caixa de gordura, fique tranquilo! Conheça um passo a passo simples para executar sua limpeza.