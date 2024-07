A caixa de gordura é um tanque usado para reter as partículas de gordura provenientes da pia da cozinha

Muitas vezes, os entupimentos que ocorrem nas tubulações de casa têm uma única culpada: a caixa de gordura. E para evitar uma dor de cabeça como essa no dia a dia, a caixa, que tem o objetivo de filtrar os óleos despejados na pia, precisa ser limpa regularmente, garantindo o funcionamento correto do sistema hidráulico.

Se você tem dúvidas sobre como fazer a limpeza da caixa de gordura, fique tranquilo! A seguir, conheça os modelos existentes no mercado e um passo a passo simples para executar sua limpeza.

Para que serve e como funciona a caixa de gordura?

A caixa de gordura é um tanque usado para reter as partículas de gordura provenientes da pia da cozinha, evitando que esses resíduos contaminem a rede de esgoto. Além disso, impede que animais como ratos, baratas e mosquitos entrem pela tubulação.

Seu funcionamento é simples: ela deve conter uma quantidade adequada de água, conforme seu formato e tamanho. A gordura entra pelo encanamento da pia e, por ser menos densa que a água, sobe e se acumula na parte superior da caixa, sem comprometer a tubulação inferior.

A caixa deve ser instalada do lado de fora da casa, em um local arejado, com apenas a tampa visível, sobre uma camada de areia compactada para garantir estabilidade.

Quais são os tipos de caixa de gordura?

Existem dois tipos principais de caixa de gordura: a de alvenaria e a de PVC. A de alvenaria é mais vedada, o que ajuda a evitar mau cheiro, enquanto a de PVC é mais fácil de limpar e manter.

O tamanho da caixa de gordura varia conforme o número de cozinhas que ela atende. Para uma casa com uma cozinha, uma caixa de gordura com 30 cm de diâmetro é suficiente, mas para um estabelecimento com até 12 cozinhas, é necessária uma caixa de gordura dupla de 60 cm.

Por que é importante fazer a limpeza da caixa de gordura?

A limpeza da caixa de gordura é uma parte essencial da higienização da casa, já que ela tem papel fundamental na separação de resíduos oleosos da água das pias e lava-louças. Isso significa que, se a limpeza não for feita regularmente, a gordura acumulada promove o mau cheiro e a proliferação de bactérias e fungos. Além disso, quando acumulada, a gordura se solidifica e adere às paredes dos canos, diminuindo o espaço para a passagem da água e ocasionando bloqueios e danos.

Quando limpar a caixa de gordura?

Para evitar problemas, é recomendável realizar a higienização a cada seis meses em casas e a cada três meses em apartamentos. Em estabelecimentos comerciais, a limpeza deve ser feita no mínimo uma vez por mês, mas se o local for grande e tiver um alto fluxo de pessoas, o ideal é higienizar semanalmente.

A limpeza da caixa de gordura é uma parte essencial da higienização da casa Bianca Arreola Collection

Passo a passo para a limpeza da caixa de gordura

Para realizar a limpeza da caixa de gordura de forma eficaz, é importante usar materiais exclusivos para essa tarefa e higienizá-los cuidadosamente após o uso. Confira o passo a passo:

1) Prepare as ferramentas necessárias

Tenha as ferramentas certas: sacos de lixo, máscara facial e uma concha ou balde pequeno (um balde com furos, como um escorredor, será muito útil). Não se esqueça das luvas longas de borracha, que protegem você de microrganismos prejudiciais, prevenindo doenças e infecções graves.

2) Retire toda a gordura da caixa

Utilize uma pá ou uma peneira para remover a gordura e evitar entupimentos e vazamentos. Coloque o material retirado em um saco plástico resistente e descarte-o no lixo comum.

Certifique-se de que a gordura não vá para o esgoto e nunca a jogue no vaso sanitário, pois você pode causar um entupimento. Raspe as paredes e as tampas usando uma espátula ou uma faca pequena para remover toda a gordura acumulada.

3) Finalize a limpeza

Para finalizar a limpeza, esfregue a caixa com uma escova ou vassoura, evitando o uso de água quente, água sanitária, sabão em pó ou produtos químicos que podem danificar as tubulações e a parede da caixa de gordura. Por fim, deixe a água escoar completamente para garantir que a caixa fique bem higienizada.

Como manter a caixa de gordura limpa por mais tempo?

Cuidar regularmente da limpeza da caixa de gordura não apenas assegura o bom funcionamento da tubulação, mas também contribui para a preservação do ambiente doméstico e urbano.

Para manter os canos e redes de esgoto livres de entupimentos, é fundamental evitar despejar gordura e óleo pelo ralo da pia, de forma a prolongar a limpeza e reduzir os custos de manutenção e o impacto ambiental. Além disso, recicle o óleo usado, armazenando-o em garrafas pet para descarte em pontos de coleta apropriados.

Quer mais dicas relacionadas a limpeza?

Então continue acompanhando os conteúdos da coluna Casa e Decoração. Aqui você encontra dicas incríveis de decoração, reformas, organização, jardinagem e muito mais!

Continue lendo nossas matérias: