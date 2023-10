SIGA NO

Se você já construiu uma casa ou pretende fazer isso, uma das questões que certamente vão surgir é: como vou lidar com o esgoto? Afinal, ninguém quer ver isso acumulado no quintal, certo? Então, temos duas opções clássicas: a rede de esgoto e a fossa séptica.





Cada uma tem suas vantagens e desvantagens, e a escolha depende de uma série de fatores. Vamos mergulhar nesse tópico indispensável, para descobrir qual é a melhor opção para você.





O que é e como funciona a rede de esgoto?





Para começar, a rede de esgoto é basicamente uma "estrada" subterrânea por onde seu esgoto viaja até chegar a uma estação de tratamento. Lá, o esgoto passa por vários níveis de tratamento antes de ser liberado na natureza de forma menos prejudicial. Esse sistema é bem complexo e costuma ser administrado por empresas ou órgãos públicos.





É uma alternativa mais comum em áreas urbanas, onde há muitas casas e estabelecimentos, o que gera um volume maior de esgoto. O esquema é bem eficaz na remoção de impurezas e microrganismos que podem ser prejudiciais à saúde e ao meio ambiente.





O que é e como funciona a fossa séptica?





A fossa séptica, por outro lado, é como um sistema de "faça você mesmo" para tratar o esgoto de uma casa ou pequeno estabelecimento. Ela é um reservatório enterrado que recebe o esgoto e inicia um processo de separação e decomposição dos resíduos.





O objetivo é transformar o material orgânico em algo menos ofensivo e permitir que apenas o líquido siga seu caminho até um sumidouro ou campo de filtração. É uma opção muito utilizada em áreas rurais ou locais onde a rede de esgoto ainda não chegou.





Qual a diferença entre os dois?





Primeiramente, a escala. A rede de esgoto é um projeto em grande escala, geralmente administrado por entidades públicas ou privadas, e capaz de atender uma grande população. Já a fossa séptica é uma solução individual, que cuida apenas do esgoto de uma casa ou um pequeno grupo de casas.





O segundo ponto é o custo. Geralmente, a rede de esgoto cobra uma taxa mensal pelo serviço, enquanto a fossa séptica requer um investimento inicial para instalação e, depois, custos de manutenção esporádicos para a limpeza.





Em relação à eficácia, a rede de esgoto leva vantagem. Ela oferece um tratamento mais completo e eficiente do esgoto, reduzindo significativamente os impactos ambientais e riscos à saúde pública.





Tipos de tratamento de esgoto





Existem três níveis de tratamento de esgoto:





Tratamento primário





Este é o estágio inicial, tanto para a rede de esgoto quanto para a fossa séptica. Nele, os resíduos sólidos são separados do líquido.





Tratamento secundário





Nas estações de tratamento de esgoto da rede pública, o esgoto passa por um processo biológico onde microrganismos "devoram" as impurezas. Isso não ocorre na fossa séptica.





Tratamento terciário





Este é o nível máximo de tratamento e só acontece nas estações de tratamento da rede de esgoto. Ele inclui processos como desinfecção e remoção de nutrientes.





Então, qual é melhor: fossa séptica ou esgoto?





Depende. Se você vive em uma área urbana com acesso à rede de esgoto, essa é, geralmente, a opção mais eficaz e responsável do ponto de vista ambiental. No entanto, se você está em uma localidade remota, a fossa séptica pode ser a sua única opção. Neste caso, o importante é garantir que ela seja bem instalada e mantida, para minimizar os riscos à saúde e ao meio ambiente.





Tanto a fossa séptica quanto a rede de esgoto têm seus prós e contras. A melhor opção vai depender das suas necessidades, do local onde você mora e das suas prioridades em termos de custo e sustentabilidade. A regra de ouro é: qualquer que seja a sua escolha, mantenha o sistema bem cuidado para que ele funcione de forma eficiente.