Se você gosta de cozinhar em casa, sabe como o cheiro de fritura pode se espalhar e permanecer no ambiente por horas. Isso acaba desanimando os amantes da culinária, pois a limpeza que deve ser feita depois de cozinhar pode se tornar um trabalho bastante cansativo.

Porém, para tudo há um jeito! Neste caso, existem diversas maneiras eficazes de neutralizar o odor desagradável da fritura. Confira a seguir 7 dicas para afastar de vez esse cheiro dos ambientes de casa!

7 dicas fáceis para tirar o cheiro de fritura da sua cozinha

Cozinhar é uma atividade prazerosa para muitas pessoas, mas o cheiro de gordura pode persistir na cozinha e impregnar não apenas o ambiente, mas também roupas, móveis e até mesmo o cabelo. Veja a seguir as 7 dicas:

1) Vento natural

Se o ambiente estiver todo fechado, o cheiro da fritura permanecerá por mais tempo, certo? Portanto, a dica mais comum é, claro, abrir as portas e janelas e usar um ventilador para fazer o ar circular enquanto estiver usando a cozinha e também após as frituras.

2) Depurador

Se o cheiro da fritura estiver muito forte e resistente, que tal investir em um depurador? O eletrodoméstico filtra e elimina os odores e a gordura gerados durante o cozimento, devolvendo ar limpo ao ambiente. Para obter o melhor desempenho, ligue o depurador pelo menos cinco minutos antes de começar a cozinhar e mantenha-o em funcionamento por mais quinze minutos após o término.

3) Desengordurante

Se a cozinha ficou com mau cheiro por causa da fritura, é importante limpar o fogão e o chão engordurado com detergente neutro, desengordurantes, uma mistura de vinagre branco e bicarbonato de sódio ou uma mistura de detergente neutro, água morna e álcool. Aplique o conteúdo no chão, deixe agir sem esfregar e, em seguida, passe um pano macio para remover a gordura.

4) Cravo-da-índia

Uma maneira eficaz de eliminar odores desagradáveis da cozinha é usando uma colher de sopa de cravo-da-índia e água. Coloque os cravos e a água em uma panela e leve para ferver, desligue o fogo e deixe a panela aberta para que o aroma se espalhe.

Você também pode experimentar a solução de cravo com álcool: deixe a mistura curtir por uma semana, até que fique roxa. Depois, é só colocá-la em um borrifador.

5) Ervas

Para acabar com o mau cheiro na cozinha, ervas como hortelã, alecrim, canela e manjericão são ótimas aliadas. O processo é simples: ferva a erva escolhida em água e deixe o vapor eliminar os odores desagradáveis. Durante a fritura, você pode ferver 1 litro de água com muitas folhas de hortelã ou manjericão. Deixe essa infusão em fogo baixo por alguns minutos após terminar de fritar. O vapor da mistura perfuma o ambiente e neutraliza o cheiro de gordura.

6) Cascas de laranja e vinagre

O vinagre é ótimo para combater o cheiro de gordura e comida na cozinha. Basta colocar potes abertos com vinagre branco e um pedaço de casca de laranja em pontos estratégicos da cozinha. Essa solução captura e neutraliza as partículas de odor no ar, evitando que o cheiro se espalhe pela casa.

7) Limão

Uma ótima opção é ferver limões fatiados ou espremidos em uma panela com água durante e após a fritura. Além disso, esfregue o limão nas panelas, tábuas de corte e até nas suas mãos para eliminar o cheiro - porém, tenha cuidado com o tipo de revestimento na sua cozinha, pois misturas ácidas podem danificar superfícies como mármore e porcelanato.