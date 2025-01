A borracha da geladeira, ou gaxeta, é uma peça fundamental para garantir a vedação da porta e a eficiência energética do eletrodoméstico. Com o passar do tempo, o desgaste é inevitável e, quando isso acontece, a geladeira pode começar a gelar menos, aumentar o consumo de energia e até acelerar a deterioração dos alimentos.



Substituir a borracha pode parecer desafiador, mas, na verdade, é um processo acessível que você mesmo pode realizar com as instruções corretas.



Antes de começar, é importante identificar se a borracha realmente precisa ser trocada. Verifique se há sinais visíveis de desgaste, como fissuras, mofo ou condensação. Realize também o teste do papel: coloque uma folha de papel entre a porta e a geladeira, feche-a e puxe a folha lentamente. Se sair sem resistência ou estiver úmida, é hora de substituir a gaxeta.



Passo a passo para trocar a borracha da geladeira



O primeiro passo é adquirir a borracha correta para o modelo do seu eletrodoméstico. Consulte o manual do usuário ou entre em contato com o suporte técnico para garantir que a peça seja compatível. Se a nova gaxeta estiver dobrada, deixe-a descansar por um dia antes de instalá-la. Isso evitará que as dobras dificultem o encaixe.Confira a seguir o passo a passo:



desligue a geladeira e aqueça uma quantidade suficiente de água;



mergulhe a gaxeta nova na água quente para torná-la mais flexível;



remova a borracha antiga com cuidado, verificando se ela está presa por parafusos. Se necessário, use uma chave de fenda para soltá-los;



para instalar a nova borracha, comece pelas quinas superiores;



faça o processo de cima para baixo, verificando se todas as bordas estão alinhadas;



caso encontre dificuldades de encaixe, use água quente, vaselina ou até mesmo um secador de cabelos para amolecer o material e ajustá-lo corretamente.



Após instalar a nova borracha, abra e feche a porta algumas vezes para garantir que o alinhamento esteja perfeito. Qualquer folga ou deformidade pode ser corrigida ajustando a peça cuidadosamente. Caso não se sinta seguro para realizar o processo, procure assistência técnica especializada para garantir que tudo seja feito de forma adequada.



Com a troca da borracha da geladeira, você preserva o desempenho do eletrodoméstico, reduz o consumo de energia e prolonga a vida útil dos seus alimentos. Esse pequeno cuidado faz toda a diferença para o bom funcionamento da sua cozinha.