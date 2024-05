Economizar energia não só ajuda a reduzir suas despesas, mas também contribui para a preservação do meio ambiente. No entanto, nem sempre é fácil saber por onde começar.

Economizar dinheiro enquanto faz a sua parte pelo planeta pode ser mais simples do que você imagina. Neste artigo, vamos compartilhar dicas práticas para economizar energia em casa.

10 dicas para economizar energia em casa

A seguir, listamos 10 dicas essenciais que vão te ajudar a economizar energia em seu lar.

1. Implemente a iluminação eficiente

Uma das formas mais simples de economizar energia em casa é através da iluminação eficiente. Trocar lâmpadas incandescentes por lâmpadas LED economiza até 80% de energia.

Não se esqueça de apagar as luzes quando não estiver usando um cômodo e aproveite a luz natural durante o dia.

2. Atente-se aos aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos

O uso de aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos também influencia significativamente na conta de energia. Sempre que possível, escolha aparelhos com classificação de eficiência energética A, que são mais econômicos.

Além disso, evite deixar aparelhos em standby, pois eles continuam consumindo energia. Desconectar os carregadores de dispositivos quando não estiverem em uso também ajuda.

3. Faça a manutenção adequada

Manter seus aparelhos e equipamentos em bom estado de funcionamento é outra forma de economizar energia. Limpe regularmente os filtros de ar-condicionado e troque-os quando necessário.

Certifique-se de que a geladeira esteja com as portas bem vedadas e que o sistema de aquecimento esteja funcionando eficientemente.

4. Estabeleça o isolamento e a vedação adequada

Um bom isolamento em sua casa pode reduzir significativamente a necessidade de aquecimento e refrigeração. Verifique se as janelas e portas estão bem vedadas para evitar vazamentos de ar.

O isolamento adequado no telhado e paredes também ajuda a manter a temperatura interna mais estável, economizando energia.

5. Tenha consciência no uso da água quente

Aquecer água é um dos maiores consumos de energia em uma residência. Tente reduzir a temperatura do aquecedor de água para o mínimo necessário e evite banhos muito longos.

Ao lavar roupas, use água fria sempre que possível, e conserte vazamentos de torneiras imediatamente.

6. Invista em um termostato programável

Investir em um termostato programável pode ser uma ótima ideia. Ele permite que você ajuste a temperatura de sua casa de acordo com a sua programação diária, evitando o desperdício de energia quando você não está em casa ou durante a noite.

7. Aposte na energia solar

Se você estiver disposto a fazer um investimento inicial, a instalação de painéis solares pode ser uma excelente maneira de economizar energia a longo prazo.

Eles captam a energia do sol e a convertem em eletricidade, reduzindo drasticamente sua dependência da rede elétrica.

8. Implemente hábitos diários

Além das mudanças físicas em sua casa, seus hábitos diários também podem fazer a diferença. Desligue o computador quando não estiver em uso, evite abrir a geladeira constantemente e aproveite o calor natural em dias ensolarados em vez de ligar o aquecedor.

9. Monitore sua conta de energia

Acompanhe sua conta de energia para identificar qualquer aumento inexplicável no consumo. Isso pode indicar problemas em sua casa, como vazamentos de ar, ou até mesmo em aparelhos defeituosos.

10. Eduque e conscientize

Compartilhe essas dicas com sua família e amigos. Quanto mais pessoas adotarem práticas de economia de energia, maior será o impacto positivo no meio ambiente e nas contas de energia.

Por fim, economizar energia em casa é uma questão de fazer escolhas conscientes e adotar práticas que reduzam o desperdício. Comece com pequenas mudanças e, com o tempo, você verá a diferença em sua conta de energia e no ambiente ao seu redor. Lembre-se, cada ação conta, e juntos podemos fazer nossa parte para um futuro mais sustentável.

A seguir veja 5 tipos de lâmpadas led que vão te ajudar a economizar trazendo um toque de estilo para o seu lar.

5 tipos de lâmpadas led para estilizar o seu ambiente

Preparamos uma lista com 5 lâmpadas de led diferentes que prometem inovar o seu ambiente adicionando sofisticação e economia ao mesmo tempo.

1. Lâmpada Led de Filamento AMB 2W

Lâmpada Led de Filamento AMB 2W T30 E27 127/220V Luz Amarela Save Energy Reprodução

As lâmpadas LED da Save Energy Iluminação possuem alto grau de eficiência energética, Com tecnologia certificada, elas dispõem de elevado padrão de qualidade e luminosidade, são multivolt, podem ser ligadas diretamente na rede elétrica e, além disso, economizam até 90% do consumo de energia. Adquira a sua aqui!

2. Lâmpada Led Assimétrica

Lâmpada Led Assimétrica Filamento G 125 2W E27 127 220V Luz Amarela Brilia Reprodução

Com formato que remete às incandescentes de carbono, ela traz alguns diferenciais, como baixa emissão de calor e longa durabilidade. Com o design retrô, ela possui luz amarela que confere uma atmosfera aconchegante a halls de entrada, salas de jantar, de estar e quartos. Compre a sua!

3. Lâmpada Led Filamento AMB 4W

Lâmpada Led Filamento AMB 4W C35 E14 220V Luz Amarela Save Energy Reprodução

As lâmpadas LED da Save Energy Iluminação possuem alto grau de eficiência energética.Com tecnologia certificada, elas dispõem de elevado padrão de qualidade e luminosidade, são multivolt, podem ser ligadas diretamente na rede elétrica e, além disso, economizam até 90% do consumo de energia. Gostou? adquira a sua aqui!

4. Lâmpada Led Filamento G125

Lâmpada Led Filamento G125 Black 5W E7 127 220V Luz Amarela Brilia Reprodução

Em uma combinação de filamento LED com o vidro na tonalidade fumê criam um efeito de luz sofisticado em um design cheio de personalidade. Ideal para uso decorativo em luminárias sem cúpula em cenários de estilos contemporâneos ou industrial. Compre já a sua!

5. Cordão Luminoso

Cordão Luminoso 20 Leds 220V Esfera Reprodução

Cordão luminoso Esfera é uma ótima escolha para compor quartos, salas e, inclusive, aquele cantinho especial da casa. Fácil de manusear e com ótima relação custo-benefício, possui sistema de iluminação por 20 LEDs e extensão linear de 2,84 metros. Adquira aqui!

