Telhado verde auxilia na gestão da água da chuva Reprodução/ Studio Arthur Casas/CASACOR



Telhados verdes são mais do que uma tendência estética: são uma escolha inteligente para um futuro sustentável. Neste artigo, vamos explorar a importância e as vantagens dessas estruturas ecológicas, mostrando como podem trazer benefícios significativos para o seu projeto, além de contribuir para a saúde do planeta. Descubra para que serve um telhado verde e porque ele pode ser a escolha certa para você.





O que é telhado verde?





Um telhado verde, também chamado de jardim de telhado ou cobertura vegetal, representa a instalação de vegetação na superfície superior de estruturas como edifícios e residências, funcionando de maneira similar a um jardim elevado. Diferente dos jardins convencionais, esses telhados verdes apresentam uma estrutura composta de múltiplas camadas: uma à prova d'água, outra para drenagem, uma camada de substrato (solo), e por fim, a camada de plantas





Eles podem ser compostos por gramados, arbustos, flores e até mesmo, árvores. Este tipo de telhado não apenas adiciona beleza ao ambiente, mas também oferece benefícios ambientais com design sustentável e eficiente.





Quais as vantagens de ter um telhado verde?





Telhados verdes oferecem uma série de vantagens, tanto ambientais quanto econômicas. Confira abaixo.





1. redução de temperatura: telhados verdes ajudam a reduzir o efeito de ilha de calor urbana, mantendo os edifícios mais frescos no verão e mais quentes no inverno, reduzindo assim o custo de energia para climatização;





2. melhoria da qualidade do ar: as plantas no telhado ajudam a filtrar poluentes e gases de efeito estufa do ar, melhorando a qualidade do ar ao redor;





3. gestão da água da chuva: telhados verdes absorvem a água da chuva, diminuindo a quantidade de água que escoa para a drenagem da cidade, prevenindo enchentes;

Telhado verde absorve o som e reduz ruídos Reprodução/ Orguel

4. valorização do imóvel: um telhado verde pode aumentar a estética do prédio, valorizando o imóvel;





5. biodiversidade: telhados verdes podem criar habitats para aves e insetos, promovendo a biodiversidade em áreas urbanas;





6. redução de ruído: telhados verdes têm a capacidade de absorver o som, proporcionando uma redução no ruído ambiente;





7. durabilidade: protegem a cobertura do edifício contra variações climáticas, raios UV e outros danos, prolongando a vida útil do telhado.





Portanto, embora possa haver um custo inicial maior para a instalação de um telhado verde, os benefícios a longo prazo podem valer a pena.





Qual a importância de um sistema de drenagem eficiente?





Um sistema de drenagem eficiente é essencial para prevenir a acumulação de água, evitando danos estruturais, infiltrações e mofo . Além disso, reduz o risco de enchentes e contribui para a conservação de água, direcionando-a para usos úteis, como a irrigação.





Como construir um telhado verde?





A construção de um telhado verde começa com a avaliação da capacidade de carga do edifício. Em seguida, instala-se uma camada de impermeabilização para proteger contra infiltrações de água. Por cima, adiciona-se uma camada de proteção e drenagem para remover o excesso de água. Uma camada de substrato, que funciona como o "solo", é aplicada por cima, e finalmente, as plantas são plantadas.





É importante lembrar que o tipo de vegetação escolhida deve ser adequado ao clima local e à manutenção disponível. Todo o processo deve ser supervisionado por um profissional qualificado.