A máquina de lavar é um dos eletrodomésticos mais utilizados em casa, mas muitas vezes esquecemos de cuidar dela. Resíduos de sabão, amaciante e sujeiras acumuladas podem comprometer o desempenho do aparelho e até deixar as roupas com odor desagradável.

Para garantir a eficiência e a durabilidade da sua máquina, a limpeza periódica é essencial. Confira técnicas para manter seu equipamento sempre em perfeito estado.

Por que limpar a máquina de lavar regularmente?

Limpar a máquina de lavar não é apenas uma questão de higiene, é também uma forma de evitar problemas de funcionamento e prolongar sua vida útil. Saiba mais sobre a importância dessa prática.

Acúmulo de resíduos

Resíduos de sabão em pó, amaciante e sujeira podem se acumular nas partes internas, reduzindo a eficiência da lavagem e causando odores desagradáveis.

Proliferação de fungos e bactérias

A umidade constante no interior da máquina cria um ambiente ideal para o crescimento de microrganismos, que podem contaminar as roupas.

Economia e eficiência

Uma máquina limpa consome menos energia e água, além de garantir que as roupas fiquem realmente limpas e cheirosas após a lavagem.

Com hábitos simples e uma rotina de higienização adequada, sua máquina estará sempre pronta para funcionar como nova golfcphoto de Getty Images

Como limpar a máquina de lavar: passo a passo

Seguir um processo de limpeza adequado é essencial para manter a máquina em boas condições. Veja o passo a passo para uma limpeza eficaz.

Limpeza do tambor

adicione 1 litro de vinagre branco ao compartimento de sabão;



execute um ciclo completo de lavagem com água quente sem roupas;

após o ciclo, limpe o tambor com um pano úmido.

Limpeza dos compartimentos de sabão e amaciante

Retire os compartimentos e lave-os com água morna e sabão neutro. Use uma escova de dentes velha para alcançar os cantos mais difíceis.

Remoção de sujeira do filtro

O filtro da máquina acumula fiapos e resíduos. Consulte o manual do fabricante para localizá-lo e retire-o para limpeza com água corrente.

Higienização da borracha de vedação

A borracha de vedação do tambor é um local comum de acúmulo de mofo. Limpe-a com uma mistura de água, vinagre e bicarbonato, utilizando um pano ou escova macia.

Mantenha a máquina sempre limpa

Manter a máquina de lavar em perfeito estado exige pequenos cuidados diários e semanais. Esses hábitos evitam acúmulo de sujeira e problemas futuros.

Deixe a porta aberta após o uso

Manter a porta aberta permite a circulação de ar e evita o acúmulo de umidade, principal causador de mofo e odores desagradáveis.

Use a quantidade correta de sabão

Evite exageros na dosagem de sabão e amaciante. O excesso de produtos dificulta o enxágue e contribui para o acúmulo de resíduos.

Realize uma limpeza profunda mensal

Além das limpezas rápidas, faça uma limpeza completa mensalmente utilizando vinagre, bicarbonato e água quente.

Seque os compartimentos

Após cada uso, remova e seque os compartimentos de sabão e amaciante para evitar a formação de mofo.