Tênis branco combina com tudo, mas mantê-lo limpo pode ser desafiador. Felizmente, com algumas técnicas simples e os produtos adequados, você consegue limpar seus calçados e deixá-los com cara de novo.

Desde manchas difíceis até cuidados com materiais delicados, muitos se perguntam qual é a melhor forma de limpá-los sem comprometer sua durabilidade e aparência.

Produtos indicados para lavar tênis branco



Os melhores resultados começam com os produtos certos. Utilize itens que limpem sem agredir o material do calçado. Vejam alguns produtos indicados:



detergente neutro;



sabão líquido;



limpador multiuso;



condicionador de cabelo (para camurça).



Esses produtos garantem uma limpeza eficiente e preservam as características originais do tênis. Para manter o calçado em bom estado, também é fundamental tomar alguns cuidados durante a lavagem. Siga estas dicas para prolongar a vida útil do acessório:



evite deixar o tênis de molho por muito tempo, pois isso pode enfraquecer a cola;

use escovas com cerdas macias para não danificar o material;

não exponha o tênis ao sol direto, já que o calor pode deformar o calçado;

reduza a frequência das lavagens para evitar o desgaste precoce.



Freepik

Veja formas de lavar tênis de acordo com o material



Cada tipo de tênis exige uma técnica específica de limpeza. Veja cinco formas eficazes de lavar diferentes tipos de tênis branco:



1. Como lavar tênis branco comum



Para limpar tênis brancos, misture:



1 colher de sopa de detergente neutro;



1 xícara de chá de água quente;



1 colher de sopa de limpador multiuso.



Com a ajuda de uma escova de cerdas macias, aplique a solução no calçado, esfregando levemente. Se quiser realçar o branco, misture meia xícara de água com um pouco de talco e aplique. Enxágue bem e deixe secar à sombra.



2. Como lavar tênis branco de camurça



Tênis de camurça requerem cuidados especiais. Misture meia xícara de água com uma colher de sopa de condicionador de cabelo. Use um pano para aplicar a mistura, esfregando suavemente o material. Deixe secar naturalmente, longe do sol.



3. Como lavar tênis branco de tecido



Deixe o tênis de molho por até 40 minutos em uma solução de 3 litros de água com 3 colheres de sopa de detergente neutro. Após isso, esfregue delicadamente o tecido com uma escova de cerdas macias, utilizando um pouco de sabão de coco. Enxágue e deixe secar à sombra.