O branco é a cor preferida para o Ano Novo, simbolizando paz, renovação e esperança. No entanto, peças brancas têm uma desvantagem: são mais propensas a manchas, desde as mais comuns, como de suor e vinho, até as mais difíceis, como de óleo ou molhos. Com as festas se aproximando, é hora de garantir que suas roupas estejam impecáveis para a celebração.

Seja uma camisa, um vestido ou até um conjunto de roupa íntima, algumas técnicas simples podem salvar suas peças brancas de manchas indesejadas e prolongar sua vida útil.

Avalie o tipo de mancha antes de agir

Antes de aplicar qualquer técnica de remoção, é essencial identificar o tipo de mancha e o tecido da roupa. Cada mancha exige um cuidado específico, e algumas substâncias podem piorar o problema se usadas de forma incorreta.

Tipos de manchas comuns em roupas brancas:

Suor e desodorante: causam amarelamento nas axilas e colarinhos;

Vinho ou bebidas coloridas: comuns durante festas e brindes;

Molhos e alimentos gordurosos: podem penetrar profundamente no tecido;

Maquiagem ou base líquida: frequentes em preparações para festas.

Confira como tirar cada tipo de mancha de roupas brancas

Nada como começar o Ano Novo com roupas brancas impecáveis, mas manter a cor pura pode ser um desafio, especialmente nessa época de festas. Entre brindes, comidas típicas e toda a animação, acidentes podem acontecer e causar manchas indesejadas. Felizmente, com alguns cuidados e técnicas simples, é possível recuperar o brilho das suas peças brancas e garantir um look perfeito para a virada.

Para manchas de suor e desodorante





Misture bicarbonato de sódio com água até formar uma pasta e aplique diretamente na mancha;

Deixe agir por 15 minutos e lave com água morna;

Se necessário, esfregue delicadamente com uma escova de cerdas macias.





Para manchas de vinho ou bebidas





Aja rápido! Seque o excesso com papel toalha, sem esfregar;

Aplique sal ou amido de milho sobre a mancha para absorver o líquido;

Lave com água fria e, se necessário, use vinagre branco diluído.





Para manchas de gordura ou óleo





Polvilhe talco, amido de milho ou bicarbonato sobre a mancha para absorver o óleo;

Após alguns minutos, esfregue suavemente com detergente neutro;

Enxágue com água quente (se o tecido permitir).





Para manchas de maquiagem





Use um algodão com álcool isopropílico para remover o excesso de base;

Lave a peça com sabão neutro ou detergente e enxágue bem;

Repita o processo, se necessário, até a mancha desaparecer.

Cuidados extras para roupas brancas impecáveis

Alguns cuidados extras nunca são demais, por exemplo, evite usar água quente em manchas de vinho ou sangue, pois isso pode fixar ainda mais a sujeira no tecido, dificultando sua remoção. Sempre lave as roupas brancas separadamente para evitar que absorvam resíduos de outras cores, preservando a pureza do branco.

Outras dicas incluem aproveitar o poder natural do sol: secar as peças brancas ao sol ajuda a clarear o tecido e eliminar possíveis marcas remanescentes. Para roupas delicadas ou manchas mais difíceis de remover, a melhor opção é procurar uma lavanderia especializada, garantindo que suas peças sejam tratadas com cuidado profissional.