Manter o esfregão higienizado prolonga sua vida útil e evita a proliferação de bactérias e odores indesejados. A higienização adequada garante que o acessório continue eficiente na limpeza da sua casa e livre de resíduos acumulados.

A seguir, veja dicas de como cuidar do seu esfregão da maneira certa deixando-o completamente limpo.

Por que higienizar o esfregão é tão importante?

O esfregão entra em contato direto com sujeiras e resíduos de diferentes superfícies, acumulando microrganismos com o tempo. Se não for limpo corretamente, pode espalhar bactérias em vez de eliminá-las, comprometendo a limpeza e a saúde do ambiente.

Uma boa higienização é essencial para garantir eficiência e evitar contaminação cruzada em sua casa.

Confira 5 dicas para higienizar o seu esfregão corretamente

Selecionamos 5 dicas para que seu esfregão permaneça livre de bactérias e germes:



1. Use água quente com soluções específicas



Ferva um litro de água e adicione meia xícara de vinagre branco e uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. Mergulhe o aparelho na mistura por 15 minutos.



Essa solução desinfeta profundamente, removendo resíduos e odores.



2. Desinfete com água sanitária



Prepare uma solução com uma colher de sopa de água sanitária para cada litro de água fria. Deixe o esfregão de molho por 10 minutos. Evite ultrapassar esse tempo, pois o cloro pode danificar as fibras.



3. Enxágue com vinagre para neutralizar odores



Após o uso de água sanitária ou outras substâncias químicas, mergulhe o utensílio em uma solução de água e vinagre branco para neutralizar odores e resíduos químicos.



4. Lave regularmente na máquina (se permitido)



Confira as instruções do fabricante. Se permitido, coloque a cabeça removível do utensílio na máquina de lavar, com água fria e sabão neutro. Isso garante uma limpeza profunda sem esforço.



5. Seque corretamente



Nunca guarde o objeto úmido. Torça bem e pendure-o em local arejado e com boa circulação de ar para evitar o acúmulo de mofo.



Manter o esfregão higienizado prolonga sua vida útil como também evita a proliferação de bactérias e odores indesejados

O que evitar na higienização do esfregão

É importante destacar 3 dicas do que se deve evitar na limpeza do seu esfregão:

1. Não use detergentes abrasivos ou alvejantes não diluídos

Evite detergentes muito abrasivos ou alvejantes não diluídos, pois podem danificar o material e reduzir sua vida útil.

2. Evite guardar molhado

Guardar o esfregão úmido é um convite para fungos e bactérias, além de deixar o acessório com cheiro desagradável.

3. Evite misturar produtos químicos

Misturar água sanitária com amônia ou vinagre pode liberar gases tóxicos. Sempre limpe com um produto de cada vez.