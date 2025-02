Manter roupas brancas e pretas em perfeito estado é um desafio comum no dia a dia. Enquanto o branco exige cuidados para evitar manchas e amarelamento, o preto demanda atenção para preservar sua intensidade e evitar marcas de desgaste, como o desbotamento.



Confira as dicas e facilite o cuidado diário com as peças mais delicadas do seu guarda-roupa.



Como lavar roupas brancas corretamente



Roupas brancas são fáceis de sujar e, muitas vezes, podem ficar manchadas ou amareladas com o tempo. Aqui estão dicas para mantê-las impecáveis.



Separe as peças brancas



Antes de lavar, separe as roupas brancas das coloridas para evitar manchas causadas por transferência de cor. Essa é uma regra fundamental para preservar o tom puro das peças.



Use sabão adequado



Opte por sabões específicos para roupas brancas ou detergentes neutros. Evite produtos com corantes que possam manchar o tecido.



Adicione alvejante com moderação



Para manchas difíceis, use alvejantes à base de oxigênio. Eles ajudam a remover sujeiras persistentes sem danificar as fibras. Evite alvejantes com cloro, que podem enfraquecer o tecido ao longo do tempo.



Lave em água morna



A água morna é excelente para dissolver sujeiras e manchas. No entanto, verifique a etiqueta da roupa para garantir que o tecido suporte essa temperatura.



Seque na sombra



Para roupas brancas, a luz solar pode ajudar a manter o brilho da peça, seque-as sempre na sombra.



Como lavar roupas pretas corretamente



As roupas pretas precisam de cuidados especiais para manter sua cor intensa e evitar o desgaste causado pela lavagem.

Adote essas práticas na sua rotina de lavanderia e veja a diferença na durabilidade e na aparência das suas roupas

Lave do avesso



Lavar as peças do avesso reduz o atrito direto do tecido com o tambor da máquina de lavar, ajudando a preservar a cor e a evitar marcas.



Escolha sabão para roupas escuras



Sabões formulados para roupas escuras ajudam a manter a intensidade da cor e evitam que o tecido desbote com o tempo.



Evite o uso excessivo de amaciante



Embora o amaciante deixe as roupas macias, ele pode criar uma camada que enfraquece as fibras e reduz a intensidade da cor preta.



Use água fria



A água fria é ideal para lavar roupas pretas, pois ajuda a preservar os pigmentos do tecido e evita o desbotamento.



Seque na sombra



Para as roupas pretas, o sol pode causar desbotamento. Prefira secar na sombra.