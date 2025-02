Saiba como tirar mancha de caneta da roupa com apenas 5 dicas

As manchas de caneta são conhecidas por sua dificuldade de remoção, o que se deve à complexa composição da tinta, que mistura corantes intensos e solventes potentes capazes de se infiltrar profundamente nas fibras do tecido. Essa combinação faz com que a mancha se fixe rapidamente, dificultando o processo de limpeza.

No entanto, é possível reverter o estrago e restaurar suas roupas sem comprometer a qualidade ou as cores originais, saiba como neste artigo.

Leia também:

5 dicas para remover manchas de caneta da roupa

Antes de aplicar qualquer método, teste o produto em uma pequena área escondida da roupa para evitar danos.

Leite

O leite é um removedor natural que pode ser eficaz para manchas frescas. Submerja a área manchada em um recipiente com leite por algumas horas. Depois, lave normalmente com sabão neutro e água morna.

Álcool isopropílico

Ideal para manchas mais antigas ou resistentes. Aplique o álcool em um algodão ou pano limpo e pressione sobre a mancha. Evite esfregar para não espalhar a tinta. Lave a peça em seguida.

Vinagre branco e bicarbonato de sódio

Misture partes iguais de vinagre branco e água, aplique sobre a mancha e deixe agir por 10 a 15 minutos. Em seguida, polvilhe bicarbonato de sódio e esfregue suavemente. Lave a roupa normalmente.

Spray de cabelo

O spray de cabelo pode ser um recurso útil, pois seu alto teor de álcool ajuda a dissolver a tinta. Pulverize o spray sobre a mancha, deixe agir por alguns minutos e depois limpe com um pano úmido antes de lavar.

Sabão de coco ou detergente neutro

Para tecidos mais delicados, aplique sabão de coco ou detergente diretamente sobre a mancha. Deixe agir por 10 minutos, esfregue levemente e enxágue.

As manchas de caneta são conhecidas por sua dificuldade de remoção, o que se deve à complexa composição da tinta, que mistura corantes intensos e solventes potentes capazes de se infiltrar profundamente nas fibras do tecido Reprodução lavanderia Dry Wash

Cuidados com diferentes tipos de tecido

Cada tecido tem características únicas, o que significa que o método para remover manchas de caneta deve ser adaptado a eles. Escolher a técnica certa aumenta as chances de sucesso e protege as fibras e a integridade da roupa.

A seguir, veja como cuidar dos principais tipos de tecido ao lidar com manchas de caneta.

Algodão: suporta métodos como o uso de álcool ou vinagre. Certifique-se de lavar bem após o tratamento;



suporta métodos como o uso de álcool ou vinagre. Certifique-se de lavar bem após o tratamento; Tecidos sintéticos: use soluções suaves, como sabão neutro ou leite, para evitar danos;



use soluções suaves, como sabão neutro ou leite, para evitar danos; Seda ou tecidos finos: prefira removedores profissionais ou leve a peça para uma lavanderia especializada.

O que evitar ao tentar remover manchas de caneta

Nem todas as técnicas são seguras ou eficazes para lidar com manchas de caneta, e alguns erros podem piorar a situação. Entender o que evitar é tão importante quanto saber o que fazer. A seguir, veja os cuidados essenciais para proteger suas roupas enquanto tenta remover as manchas.