Evite erros: saiba quais roupas não devem ser lavadas na máquina

Lavar roupas na máquina é prático, mas nem todas as peças suportam o processo sem danos. Algumas roupas delicadas e com características específicas precisam de cuidados extras, como a lavagem à mão, para preservar sua durabilidade e aparência.



Nesta matéria, saiba quais peças devem ser evitadas de colocar na máquina e como cuidar delas corretamente.



Roupas que não devem ir na máquina



Nem todas as roupas são adequadas para lavagem na máquina. Confira abaixo quais itens merecem atenção especial e por quê.



Roupas de seda

A seda é um tecido natural e delicado, facilmente danificado pelo atrito ou por ciclos de lavagem intensos. Lave a mão com sabão neutro, em água fria, e nunca torça a peça. Deixe secar à sombra.

Peças com bordados ou pedrarias

Bordados e pedrarias podem descolar ou danificar outras peças no tambor da máquina. Use água fria, sabão neutro e movimentos suaves. Seque em superfície plana para preservar os detalhes.

Roupas de lã ou tricô

Esses materiais podem encolher ou perder a forma com a lavagem em máquina. Lave à mão, com água fria e sabão específico para lã. Pressione levemente para remover o excesso de água e seque na horizontal.

Lingeries e peças íntimas

Sustentação e elásticos podem ser danificados pela centrifugação. Lave à mão com sabão suave e água fria. Para peças muito delicadas, use sacos protetores se optar pela máquina.

Roupas de festa

Tecidos finos como organza e chiffon podem rasgar ou perder a textura. recomenda-se usar sabão neutro ou específico para roupas delicadas. Esses produtos limpam sem agredir tecidos sensíveis, como seda, renda e cetim, preservando suas cores e texturas.

Sabões líquidos são preferíveis, pois dissolvem mais facilmente e evitam resíduos que podem danificar as peças. Evite alvejantes e produtos agressivos que possam desbotar ou desgastar as roupas. Prefira a lavagem a seco ou à mão com extremo cuidado.