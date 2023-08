SIGA NO

1565

Como secar roupas mais rápido em apartamento pequeno Freepik



É cada vez mais comum as pessoas comprarem apartamentos pequenos em vez de casas com quintais . Mas o que fazer na hora de secar roupa rápido? Devido à falta de espaço, as peças ficam mais apertadas e podem demorar mais para secar e estar pronta para ser usada.





Nesse sentido, confira as dicas deste conteúdo. Afinal de contas, o que fazer para não precisar recorrer à secadora ou à lavanderia profissional? Isso porque a secadora pode consumir mais energia elétrica e pesar no orçamento no final do mês.





Então, acompanhe o restante deste post e tente aplicá-lo em seu apê.





Truques na hora de estender a roupa





Muitas pessoas fazem mil coisas na hora de secar a roupa em apartamento pequeno. Usam ventiladores, penduram roupas atrás da geladeira e espalham varais suspensos pelo banheiro e até pelo quarto.





Mas, calma, pois não é preciso comprometer a decoração e o visual do seu apartamento com roupas molhadas espalhadas pelos ambientes. Sendo assim, confira nossas dicas.





Primeiramente, é bom investir em uma máquina de lavar com centrífuga. Afinal de contas, não dá para deixar a roupa pingando água nos cômodos. Além disso, é importante se planejar e lavar roupa com mais frequência para não deixar acumular muitas peças que irão disputar espaços nos varais.





Sendo assim, se você lava roupas somente às sextas-feiras, experimente lavar também às segundas-feiras. A dica é válida principalmente em apartamentos pequenos que têm crianças. Acompanhe mais algumas ideias.





Estenda em ondas





Se não há raios solares que incidam diretamente sobre as peças, a circulação de ar é a solução para a secagem das roupas. Por isso, estenda as peças em ondas, ou seja, com uma ponta pendurada numa corda e a outra ponta na outra corda. Isso vai facilitar a circulação de ar.





Utilize cabides





Você também pode pendurar as roupas molhadas em cabides, principalmente camisas, camisetas e vestidos, afinal de contas, isso facilita a abertura da peça e a maior passagem de ar.

Invista em acessórios com pregadores pendurados





Concentre as meias e peças íntimas em um acessório próprio, que é facilmente encontrado nas lojas de utensílios domésticos.





Tente instalar um varal fora do apartamento





Se o Regulamento Interno do condomínio permitir, faça um varal externo, na janela do quarto ou da sala, por exemplo. Mas, além disso, tenha um varal suspenso na área da lavanderia e um varal de chão, que pode ser movido para espaços mais ensolarados do seu apê.





Como secar roupa mais rápido no apê pequeno





Gostou das dicas recebidas até aqui? Então, conheça mais alguns truques para secar roupa rápido em apartamento pequeno.





Lave em dias alternados





Que tal lavar as roupas com mais frequência, como um dia sim e um dia não? Assim, não há acúmulo de roupa, e os varais podem ser melhor aproveitados.

Sacuda a roupa antes de estendê-la





Mesmo com a centrífuga, é importante sacudir a peça antes de colocá-la no varal, pois isso ajuda a retirar as gotas de água.





Use varal de chão





Como dito, o varal de chão pode ser movido para próximo da janela e receber mais incidência de luz solar.





Instale varal no banheiro





O banheiro, geralmente, tem mais circulação de ar. Sendo assim, aproveite para instalar um varal suspenso.





Adquira uma secadora





Esse eletrodoméstico é útil para quem mora em apartamento pequeno, principalmente em períodos chuvosos e para quem tem criança no apê. Dessa maneira, escolha o modelo e verifique o espaço disponível, que pode ser na cozinha ou na lavanderia.





Utilize os serviços de lavanderia





Contudo, se mesmo assim, as dicas acima não surtirem efeito, o jeito é apelar para a lavanderia, especialmente para a lavagem de lençóis, cortinas, tapetes e cobertores.

Concluindo, secar roupa em apartamento pequeno pode ser mais fácil do que você imagina, mas é preciso ter planejamento para organizar o cronograma de lavagens e criatividade para aproveitar os espaços de circulação de ar e de incidência de raios solares no seu apê.