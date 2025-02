Remover manchas de sangue na roupa pode ser um grande problema, especialmente se já estiverem secas. Porém, seguindo alguns truques caseiros além de produtos acessíveis, é possível eliminá-las sem comprometer os tecidos.

A seguir, você vai saber como lidar com manchas recentes e antigas, garantindo que suas roupas voltem ao estado original.

Leia também:

Como remover manchas frescas de sangue

Agir rapidamente é essencial para facilitar a remoção de manchas de sangue recentes. Aqui estão os passos para resolver o problema.

Enxágue com água fria

Ao notar a mancha, coloque imediatamente a área afetada sob água corrente fria. A água fria ajuda a evitar que o sangue fixe no tecido. Nunca use água quente, pois ela pode coagular o sangue e dificultar a remoção.

Aplique sabão neutro

Com a área ainda úmida, esfregue delicadamente sabão neutro na mancha. Use as pontas dos dedos ou uma escova macia para auxiliar na remoção.

Vinagre branco para manchas persistentes

Se a mancha não sair completamente, aplique vinagre branco diretamente sobre ela e deixe agir por 10 minutos antes de enxaguar. O vinagre ajuda a dissolver os resíduos de sangue.

Com estas dicas, você pode lidar tanto com manchas frescas garantindo que suas roupas permaneçam impecáveis Freepik

Como lidar com manchas de sangue secas

Manchas antigas de sangue exigem mais paciência, mas também podem ser removidas com os métodos certos.

Molho em solução de bicarbonato

Prepare uma solução com uma colher de sopa de bicarbonato de sódio e meio litro de água fria. Deixe a roupa de molho por pelo menos 30 minutos e, em seguida, esfregue suavemente a área manchada.

Pasta de água oxigenada

Misture água oxigenada com bicarbonato de sódio até formar uma pasta. Aplique na mancha e deixe agir por 15 minutos antes de lavar a peça normalmente. Use este método apenas em tecidos claros, pois a água oxigenada pode desbotar cores.

Detergente enzimático

Produtos com enzimas são ideais para manchas orgânicas como sangue. Aplique o detergente diretamente na mancha, deixe agir por 20 minutos e lave em seguida.